Bendodo (PP-A) espera del debate de investidura que partidos "sepan estar a la altura" de lo que supone para Andalucía

Publicado 14/01/2019 12:36:33 CET

Critica que Díaz "no sabe perder y está demostrando cada vez que habla que la soberbia le puede"

MÁLAGA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ha esperado que el debate "histórico" de investidura del candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se celebrará este martes y miércoles en el Parlamento andaluz, se desarrolle "con normalidad", confiando en que todos los partidos "puedan y sepan estar a la altura" de lo que supone este hecho para Andalucía. No obstante, ha afeado que hasta ahora "lo que estamos viendo no va en esa línea".

"Estamos asistiendo a lo que en el patio del colegio, cuando éramos más pequeños, llamábamos un mal perder", ha lamentado Bendodo, que ha agregado que Susana Díaz, presidenta de la Junta en funciones, "no sabe perder y está demostrando cada vez que habla que la soberbia le puede".

Para Bendodo, "hay que saber ganar y saber perder y hay que saber irse", insistiendo en que "llevamos tiempo diciendo que Susana Díaz ha terminado su etapa, ha acabado su tiempo, de ella y del PSOE", por lo que "le hemos pedido que cierre esta etapa con dignidad y con altura de miras y no lo está haciendo".

CARTA

En este punto, ha dicho que el PSOE andaluz "ha mandado una carta", que ha tallado de "vergonzante; es la carta de la vergüenza", porque "la pueden leer por arriba o por debajo, pero al final la prepotencia predomina en esa carta", que, según Bendodo es "el motivo fundamental por lo que Díaz está fuera del gobierno, la prepotencia", ya que "los andaluces y en su partido se han dado cuenta de que es así".

Bendodo se ha referido a un párrafo de la misiva dirigido a los remitentes en el que alude a que "no vamos a permitir a que nos quiten lo nuestro", y, según el dirigente 'popular', "en esa frase está la clave del cambio en Andalucía. Ella piensa que Andalucía es de ella y del PSOE" y la tierra "no es de nadie, es de todos los andaluces, que han votado en libertad y han dicho cambio. Tienen que entenderlo y aceptarlo".

"La salida de este gobierno y de ella yo espero que la haga con dignidad", ha reiterado, añadiendo que "no tienen ningún sentido que el día que se va a votar a un nuevo presidente de la Junta, el Gobierno andaluz venga a Málaga a presentar el plan funcional del tercer hospital". Para Bendodo, "eso no le corresponde a este gobierno en funciones, porque dentro de unos días habrá un nuevo ejecutivo que tendrá que definir ese proyecto y se hará, no tardaremos 37 años en hacerlo".

DEBATE "HISTÓRICO"

Bendodo ha esperado que el debate, que ha calificado de "histórico", se desarrolle "con normalidad". "Es un debate histórico de investidura porque hasta ahora todos los debates de investidura que se habían producido en Andalucía eran para confirmar al mismo partido al frente de gobierno", por lo que, a su juicio, "el carácter de histórico lo protagoniza el hecho de que la investidura se vaya a producir en la presidencia al frente de un partido distinto al PSOE".

Asimismo, los 'populares' esperan que "todos los partidos puedan y sepan estar a la altura de lo que supone para Andalucía la constitución de un gobierno, con independencia de quién esté al frente".

Por ello, ha hecho un llamamiento "al sentido común" y "a estar a la altura" de lo que lo que merece Andalucía, que es un debate de investidura "acorde con lo que supone la importancia de crear y construir un nuevo gobierno en nuestra tierra".

Asimismo, ha dicho que hay que "ser respetuoso" con el resultado y con "la seriedad" de lo que supone un pleno y debate de investidura: "No se puede hacer un llamamiento irresponsable a rodear el Parlamento, no se puede hacer un llamamiento a afines del PSOE".

Bendodo, al respecto, ha afirmado que este PSOE-A, que lidera Susana Díaz, "tendrá que decidir si se van a marchar a las barricadas, como parece, si se van convertir en un partido antisistema", afirmando que "se está convocando un escrache el mismo día del debate del Parlamento; o si van a ser fieles a su larga tradición e historia, a sus militantes, votantes, y van a respetar la alternancia que democráticamente han votado los andaluces".

Además, ha recordado que "a día de hoy y la hora que estamos nadie del PSOE-A ha llamado a la presidenta del Parlamento para felicitarla", lamentando que tampoco Díaz ha llamado al "inminente presidente de la Junta, Juanma Moreno, para felicitarle o ponerse a su disposición para cualquier cosa". "Eso no es un mal perder y no es bueno para nadie".

CONSEJERÍAS

Bendodo, tras ser cuestionado en Málaga, ha asegurado que a lo largo de la jornada de este lunes "se conocerán avances importantes" de la estructura de futuro gobierno, insistiendo, no obstante, en que eso ahora mismo "no es la prioridad, que es el pleno de investidura que comienza mañana en el Parlamento".

Al respecto, ha reiterado que una vez se vote la investidura del presidente "tocará definir de forma definitiva la estructura de gobierno y el nombre de los consejero".

"Seguimos avanzando en la negociación pero va por buen camino, como hasta ahora han sido las negociaciones que hemos llevado a cabo con Ciudadanos", ha aseverado Bendodo.