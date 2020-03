Calvo defiende que "la única manera" de "intentar resolver" la "herencia" catalana es "sentándonos con Cataluña"

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha defendido este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se dispone a "intentar resolver" la cuestión catalana que ha recibido como "herencia" de "la única manera posible, sentándonos con Cataluña e intentando encontrar un acuerdo".

"Lo que antes había era un desacuerdo que llevó hasta la ruptura", ha afirmado Calvo en un desayuno informativo en el Foro Joly Andalucía, en Sevilla, en el que, en esa línea, ha afirmado que "la única hipoteca que tiene" el actual Gobierno que dirige el socialista Pedro Sánchez en coalición con Unidas Podemos "es lo que hemos heredado del independentismo y del PP" en relación a Cataluña.

Así, ha aludido a la "ruptura de nuestro orden legal" provocada por el independentismo y a las "visiones" del PP que "pensó que aquello se resolvería por arte de magia", y en ese punto ha subrayado que "al Gobierno que le hicieron dos referéndums ilegales" en Cataluña "fue al PP".

"Nosotros sólo hemos hecho sentarnos con ellos para ver cómo arreglamos la situación", ha defendido Calvo aludiendo a la mesa de diálogo constituida entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, al tiempo que ha señalado que, "con el Gobierno del PP" en España, "había proyectos del Estado, algunos importantes, abandonados en Cataluña", y los propios "no independentistas catalanes, que estaban resistiendo y soportando situaciones complicadas", se preguntaban "por qué no está aquí el Estado".

"Es otra pregunta que habría que poner en el aire", ha apuntado Calvo, quien también ha defendido que decir "marco institucional" y marco "constitucional" es "lo mismo", y "el marco legal es el constitucional en este país, que es una democracia constitucional". "Los partidos independentistas lo saben, hasta el punto de que tienen algunos de sus compañeros en la cárcel", ha añadido.

A la pregunta sobre posibles "privilegios" para Cataluña derivados de esa relación entre el Gobierno y la Generalitat, ha respondido que "eso es nacionalismo preventivo, inentendible por una razón muy simple, porque los Presupuestos Generales del Estado son una ley orgánica que se publica hasta la última coma para que se puedan ver cuáles son los compromisos, las obligaciones, las competencias de cada quien".

En esa línea, ha destacado que "la gran ventaja que tenemos en democracia" es que la ley que "gobierna" la política, la de Presupuestos, "es pública" y se puede mirar "con lupa" en cada rincón de la misma.

Calvo ha insistido en que el actual Gobierno "ha recibido la herencia de Cataluña", y "la única manera de encontrar salida a la situación es que el Estado y las políticas del Gobierno den pruebas de inteligencia, acción y trabajo constante en todo el territorio".

Además, ha emplazado a que, "si alguien tiene una idea en la política mejor que el diálogo y la salida de un acuerdo que nos permita mantener la unidad territorial de España con Cataluña dentro, que lo diga", porque "el resto de fórmulas no han funcionado".

En ese sentido, ha preguntado "quién va a ayudar y quién no va a ayudar", y a quien no vaya a ayudar, que diga "por qué no ayuda". "No habrá otra salida que encontrar una vía dentro de nuestro marco legal para que Cataluña esté donde está, en el contexto de un Estado como el nuestro, la cuarta economía de la UE, donde merece la pena estar para afrontar los retos que tenemos pendientes", ha zanjado la vicepresidenta.