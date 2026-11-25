La Cámara de Cuentas de Andalucía recibe a una delegación de la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles de Corea del Sur. - CÁMARA DE CUENTAS

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, M. Alejandro Cardenete, ha mantenido este miércoles un encuentro institucional con una delegación de la División de Recuperación y Gestión de Fondos Públicos de la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles de Corea del Sur.

La reunión ha tenido como objetivo principal compartir metodologías de trabajo, marcos normativos y herramientas tecnológicas aplicadas al control de los fondos públicos, según ha informado la Cámara de Cuentas de Andalucía en una nota.

Durante la sesión de trabajo, Cardenete ha detallado las principales funciones de la institución como órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía, regulado por la Ley 1/1988.

Asimismo, ha explicado los criterios de planificación y análisis de riesgos empleados en la fiscalización de subvenciones y ayudas públicas, señalando las irregularidades más habituales detectadas en las distintas fases de gestión y la capacidad de la Cámara para requerir documentación o realizar comprobaciones in situ directamente a los beneficiarios privados. Además, otro de los ejes centrales de la reunión ha sido el deber de colaboración con el órgano de control externo.

Por su parte, la delegación surcoreana ha mostrado especial interés por las facultades de la Cámara de Cuentas andaluza --cuyos auditores tienen la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones-- y las medidas previstas ante la falta de colaboración o la obstrucción a la labor fiscalizadora, así como la articulación con el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Fiscal cuando se aprecian indicios de responsabilidad contable o penal.

Asimismo, se ha abordado el procedimiento de seguimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de fiscalización y el papel que desempeña el Parlamento de Andalucía en su tramitación y debate. Así, la delegación asiática se ha interesado especialmente por la transformación digital de la Cámara de Cuentas de Andalucía y la puesta en marcha en 2026 del proyecto Vigía-A.

En esta línea, los representantes de la institución han explicado cómo este modelo de fiscalización inteligente, apoyado en analítica avanzada e inteligencia artificial bajo una gobernanza robusta, está permitiendo transformar datos en inteligencia fiscalizadora y mejorar la planificación basada en riesgos.

Por último, ha destacado que el uso intensivo de datos y la verificación automatizada del cumplimiento en materia de contratación pública, convenios y control interno ya han producido resultados tangibles: las entidades andaluzas que históricamente presentaban menores niveles de cumplimiento se sitúan en la actualidad entre las más cumplidoras de España, y todas las provincias andaluzas han pasado a figurar entre las diez más transparentes del país.