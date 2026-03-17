La Cámara de Cuentas y los consejos sociales abordan la fiscalización de las universidades públicas andaluzas. - CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía y los Consejos Sociales de las Universidades Púbicas Andaluzas, han celebrado este martes una jornada de trabajo para analizar los mecanismos de fiscalización, control y rendición de cuentas en el sistema universitario.

Según ha informado la Cámara de Cuentas de Andalucía en una nota, el encuentro, celebrado en la sede de la institución fiscalizadora, ha reunido a técnicos de la Cámara de Cuentas y a representantes de los Consejos Sociales con el objetivo de "compartir experiencias y analizar los principales resultados y recomendaciones derivados de los trabajos de fiscalización realizados en el ámbito universitario".

Asimismo, la jornada ha sido inaugurada por el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Antonio Miguel Posadas, y la presidenta del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, María Teresa Pagés.

Durante su intervención, Cardenete ha subrayado que la fiscalización pública tiene como objetivo "aportar información rigurosa, objetiva e independiente que contribuya a mejorar la gestión, reforzar la transparencia y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Cuentas ha señalado, además, que los informes y recomendaciones de la institución buscan "servir como herramienta para mejorar los procedimientos y sistemas de control en las entidades fiscalizadas". Asimismo, ha destacado el papel de los Consejos Sociales como órgano de conexión entre la universidad y la sociedad, al garantizar que la actividad universitaria se desarrolle con criterios de "responsabilidad, eficiencia y rendición de cuentas".

A lo largo de la jornada se han desarrollado diversas ponencias técnicas centradas en el control económico-financiero de las universidades públicas andaluzas. Entre los asuntos analizados figuran la plataforma de rendición de cuentas de las universidades, la fiscalización de las cuentas anuales y la remisión de información relativa a contratos y convenios.

No obstante, las intervenciones han corrido a cargo de personal técnico de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Concretamente, la coordinadora del Departamento de Coordinación, Nuria Guerrero; la auditora, María Ángeles de la Torre y las técnicas de auditoría, Soledad Martín y Marta Seguí.

Por último, la jornada ha concluido con una mesa redonda en la que han participado representantes de los Consejos Sociales de las universidades de Almería, Cádiz y Granada junto a técnicos de la Cámara de Cuentas, en la que se han abordado los retos actuales en materia de supervisión, transparencia y mejora de la gestión universitaria.