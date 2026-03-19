La campaña sobre el cinturón de seguridad deja en Jaén 191 vehículos controlados y 52 personas denunciadas por no usarlo

Un control de la Policía Local de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reciente campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil (SRI) deja en Jaén capital 191 vehículos controlados y 52 personas denunciadas por no usarlos.

La Policía Local se sumó a esta iniciativa, que se desarrolló entre los pasados 9 y 15 de marzo, con controles en diversos puntos de la ciudad, según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

En total, los agentes han denunciado a 52 personas: 25 conductores por no llevar puesto el cinturón de seguridad y 27 pasajeros que tampoco lo portaban. De estos, 15 no lo llevaban en los asientos delanteros y diez, en los traseros. En cambio, no se ha registrado ninguna denuncia por el uso incorrecto de los sistemas de retención infantil).

La concejala de Policía Local, María del Carmen Angulo, ha agradecido a los agentes su colaboración en esta campaña de suma importancia para "garantizar la seguridad de todos los conductores y pasajeros".

Al hilo, ha recordado que, según datos de la DGT, "el uso del cinturón de seguridad por parte de los conductores reduce el riesgo de lesiones mortales o graves en alrededor del 60 por ciento de los casos y, en lo que respecta a los sistemas de retención infantil adecuados y utilizados correctamente, pueden reducir el riesgo de que los niños mueran o resulten heridos grave entre un 55 y un 60 por ciento.

En este sentido, la edil ha subrayado que el principal objetivo de la campaña era promover que todas las personas ocupantes de los vehículos, adultos o menores, que viajen atrás o en asientos delanteros, hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado SRI, con independencia de la carretera por la que circulen.