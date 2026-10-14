La campaña oleícola cierra con más ventas que producción y con los precios a la baja, según COAG

Archivo - Aceite de oliva en almazara/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG Jaén ha advertido de que la campaña de comercialización de aceite de oliva se ha cerrado en España siguiendo la tónica de todo el año, caracterizada por un buen ritmo de salidas pero con precios en origen cada vez más bajos.

Según ha denunciado la organización en un comunicado, los precios actuales rozan los tres euros en el caso del aceite de oliva virgen extra --un euro menos que hace un año--, una cifra que no cubre los costes de producción e incumple la Ley de la Cadena.

Los últimos datos provisionales facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) a fecha de 30 de septiembre, difundidos este miércoles por el Ministerio de Agricultura, confirman que España ha comercializado ya más aceite del producido. En concreto, el sector ha sacado al mercado más del 102 por ciento de la cantidad de aceite producido, lo que ha dejado las bodegas de las almazaras con 175.744 toneladas.

El secretario general de COAG Jaén y responsable del sector en la organización, Francisco Elvira, ha vuelto a censurar las bajas cotizaciones que se registran en origen. A su juicio, los datos de existencias demuestran que "no hay un exceso estructural de aceite, sino una necesidad de equilibrio en el mercado", un escenario en el que influyen de manera notable las importaciones procedentes de terceros países, especialmente durante los meses más críticos.

Para aportar estabilidad al mercado, Elvira ha incicido en la urgencia de activar la norma de autorregulación, argumentando que ya se dan todas las condiciones necesarias tras conocerse los datos oficiales del enlace de campaña y el aforo nacional.

Tomando como referencia un aforo nacional estimado en 1.602.000 toneladas de aceite, un enlace de campaña de 357.000 toneladas y una media de importaciones de 218.000 toneladas, COAG calcula que el volumen de aceite a retirar bajo esta norma se situaría en el entorno de las 188.700 toneladas, lo que equivale al 11,78 por ciento de la producción de cada almazara en España.

EXISTENCIAS Y SALIDAS

A fecha de 30 de septiembre de 2026, las existencias totales nacionales se situaron en 356.914 toneladas de aceite, lo que representa un descenso de 118.520 toneladas respecto al mes anterior, y solo 66.697 toneladas más que hace un año.

Del total de estas existencias, 175.745 toneladas se encontraban en manos de los productores, 178.292 toneladas estaban en poder de los envasadores y las restantes 2.878 toneladas permanecían en el Patrimonio Comunal Olivarero.

Finalmente, la organización agraria ha destacado que las salidas de aceite al mercado por parte de las almazaras durante el mes de septiembre se mantuvieron en niveles elevados, alcanzando las 96.351,47 toneladas, una cifra cercana a la media de las 100.000 toneladas.