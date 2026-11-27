Archivo - La cantante, Diana Navarro en una actuación. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concierto que la cantante Diana Navarro iba a ofrecer este sábado, a las 21,00 horas, en el Córdoba Auditorium Club, el recinto cerrado ubicado en el interior de la Plaza de Toros de Córdoba, para celebrar sus 20 años de carrera con 'Ya no estoy sola', ha sido cancelado por motivos logísticos ajenos tanto a la artista como al recinto.

Así lo comunican desde la organización, que lamenta "profundamente las molestias que esta cancelación pueda ocasionar al público" y agradece "la comprensión de todas aquellas personas que habían depositado su ilusión en disfrutar de este concierto".

Mientras, detallan que el importe de las entradas adquiridas será devuelto a través de los canales de venta correspondientes, siguiendo el procedimiento habitual de devolución.

Para aquellos que adquirieron sus entradas a través de Internet o venta telefónica, recibirán la devolución del importe automáticamente en los próximos días mediante el mismo método de pago utilizado en la compra.

Si son entradas de forma presencial en un centro de El Corte Inglés, se deberá solicitar la devolución acudiendo a cualquier centro comercial de El Corte Inglés con servicio de venta de entradas, presentando las entradas correspondientes.

Y para quienes hayan adquirido sus entradas en una agencia de Viajes El Corte Inglés, deberá gestionar la devolución en la misma delegación donde se realizó la compra.

Según recoge la información de su grupo de comunicación, hace 20 años, Diana Navarro irrumpió en el panorama musical español con una propuesta que revolucionó la escena del momento fusionando tradición y modernidad. Su emblemático tema 'Sola' marcó el inicio de una carrera brillante, consolidándose como una de las voces más icónicas de la música española.

NECESIDAD CREATIVA Y ARTÍSTICA

Su necesidad creativa y artística hizo que desde muy joven participase en todo tipo de eventos culturales, ganando 29 premios, de los cuales 17 fueron primeros premios de copla y dos premios nacionales de saeta.

En 1999 conoció al pianista Chico Valdivia y decidieron grabar una maqueta que llegaría a manos de Warner Music Spain. Buscando un estilo personal, Diana tenía claro que no quería dejar de cantar los estilos más puros de los que procedía: copla, saeta, flamenco y folclore.

Así, crearon junto a Luis Gómez Escolar, Miguel Ángel Collado y Bori Alarcón, un equipo de trabajo que acabó en 2005 publicando 'No te olvides de mi', el álbum que dejó su primer éxito, 'Sola'. Álbum que vendió más de 250.000 copias físicas, nominación al Grammy Latino, Premio Ondas, Premio Cadena Dial, etc. Con ello, la consagración de una voz única.

Le siguieron cuatro discos de oro, tres de platino, otra nominación a los Grammy Latino por el disco Flamenco, dos Premios de la Música y Micrófono de Oro, entre otros. Ha hecho duetos con artistas como Armando Manzanero, Mago de Oz, María Dolores Pradera, Luz Casal, Vanesa Martín y su "ahijado artístico" Pablo Alborán, al que Diana amadrinó en su primer disco, 'Solamente tu'.

Fue la primera española en cantar copla en el Dizzy's del Jazz Lincoln Center de Nueva York. Formada también como actriz, su debut actoral llegó dando vida en el Teatro Español de Madrid a Doña Concha Piquer. Fue en la obra 'En tierra extraña', escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio. Esta experiencia le valió las nominaciones como Mejor Actriz en los Premios Max, Premios de Teatro Musical y Premios Broadway World.

Diana sigue en constante investigación fusionando copla, flamenco y zarzuela con estilos tan dispares como el pop sinfónico o la electrónica, creando el término neocopla sinfoelectrónica para denominar su estilo musical. Durante los últimos años ha recorrido varias veces España con los espectáculos 'En tierra extraña', 'El amor... falla' y 'De la Piquer a la Navarro'.