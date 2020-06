La candidata Martina Velarde apuesta por un Podemos Andalucía con "vocación real de alternativa" al Gobierno de PP-Cs

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos Martina Velarde, candidata a liderar Podemos Andalucía tras la III Asamblea Ciudadana que la formación celebra este mes y en la que se renovará la dirección que ha capitaneado Teresa Rodríguez, ha defendido la necesidad, a su juicio, de "construir un proyecto que genere ilusión y tenga vocación real de alternativa al gobierno de las tres derechas en la Junta de Andalucía", en alusión al que actualmente conforman PP-A y Ciudadanos (Cs) y que contó con el apoyo de Vox para la investidura del presidente Juanma Moreno.

Así lo ha trasladado Martina Velarde este viernes en un desayuno informativo convocado para presentar las líneas maestras de la candidatura que encabeza, 'Un Podemos Andalucía Contigo', y tener un primer contacto con la prensa, según se informa en un comunicado.

A preguntas de los periodistas sobre la relación con Adelante Andalucía --la marca en la que concurrieron Podemos, IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, y cuyo grupo parlamentario preside Teresa Rodríguez--, Martina Velarde ha apuntado que "los votantes no nos perdonarían que habláramos de nosotros en vez de los problemas concretos que sufre mucha gente".

En esa línea, ha manifestado que "lo que me preocupa son las familias que no llegan a final de mes, que la gente se quede atrás, eso es lo más importante ahora", según ha remachado.

Por otro lado, la candidata ha dedicado palabras al recuerdo y la solidaridad con las personas y familias que han sufrido durante la crisis sanitaria, y ha valorado la labor de los trabajadores sanitarios y de todos los servicios públicos "que han estado al pie del cañón haciendo que la vida continuara".

Para Velarde, la actual crisis ha demostrado una vez más la importancia de unos servicios públicos "eficientes y de calidad", y ha señalado que "no hay derecho a una sanidad universal y gratuita o a una educación de calidad si no tenemos los medios económicos, administrativos y humanos para poner en marcha esos derechos". "No hay derechos sin servicios públicos", ha remachado.