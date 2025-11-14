La candidatura de Juan Antonio Delgado en las primarias de Podemos para las andaluzas vence en avales con 730

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura que el parlamentario del grupo Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha presentado para ser el candidato de Podemos a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, previstas para la primavera de 2026, ha sido la que más avales personales ha recibido en el plazo dispuesto para ello, que ha transcurrido entre el pasado miércoles 13 de noviembre y este jueves día 14, con un total de 730.

De esta manera, Juan Antonio Delgado ha obtenido 679 avales más que la segunda candidatura que más apoyos ha recibido en este tiempo, que es la que encabeza Belén Mayoral Rejón, con 51. Por detrás de ambos se sitúan Emilio García Palacios, con 22 avales, y José Martínez Torres, con dos, según la información sobre esta fase de las primarias de Podemos consultada por Europa Press este viernes.

Entre quienes respaldan la candidatura de Juan Antonio Delgado figuran la diputada nacional por Granada y excoordinadora de Podemos Andalucía Martina Velarde y la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán.

Juan Antonio Delgado anunciaba el pasado lunes su candidatura a estas primarias que ha abierto Podemos Andalucía para decidir su cabeza de cartel para la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026 a través de un vídeo publicado en su cuenta en la red social 'X' que acompañaba de un comentario en el que recordaba su condición de guardia civil --actualmente en situación de servicios especiales-- para anunciar "que viene la Guardia Civil, pero a defender los derechos del pueblo andaluz".

En el referido vídeo, el parlamentario agregaba que se presenta a este proceso de primarias "con ganas, ilusión, con el compromiso de trabajar y defender lo que de verdad importa: la sanidad pública, la educación de nuestros hijos, el trabajo digno, la bajada del alquiler y, sobre todo, una política que no deje a nadie atrás".

"Creo que es el momento de volver a creer en la política para cambiar las cosas, para unir, para cuidarnos, para mirar a la gente a los ojos y decirle que se puede vivir mejor", agregaba Juan Antonio Delgado en ese vídeo en el que defiende que "Andalucía tiene fuerza, dignidad" y "gente buena" que "necesita esperanza y que estemos a la altura".

YA FUE CANDIDATO EN 2022

Diputado por Cádiz, Juan Antonio Delgado ya concurrió a las primarias que Podemos Andalucía celebró para elegir a su candidato a la Junta de cara a las anteriores elecciones autonómicas de 2022, en las que se impuso, si bien la integración del partido morado en la confluencia de formaciones de izquierdas que se unieron en torno a la marca Por Andalucía lo apartó del número uno de la candidatura de aquella coalición, puesto que ostentó la actual portavoz parlamentaria de dicho grupo y miembro de la dirección de IU Andalucía, Inma Nieto.

Antes de ser parlamentario del grupo Por Andalucía por la provincia de Cádiz en la actual XII legislatura del Parlamento andaluz --desde julio de 2022--, Juan Antonio Delgado fue diputado nacional en el Congreso en las tres legislaturas --XI, XII y XIII-- que se encadenaron entre los años 2016 y 2019, y concurrió a las elecciones generales de noviembre de 2019 como número dos por la provincia de Cádiz de la candidatura de Unidas Podemos, que en aquella cita sólo obtuvo un escaño en esa circunscripción que correspondió a Noelia Vera.

No obstante, tras la renuncia de dicha diputada por Cádiz a su escaño por "decisión personal", que vino acompañada de su dimisión como secretaria de Estado de Igualdad, Juan Antonio Delgado, que fue también portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), regresó a la Cámara baja en octubre de 2021 en sustitución de su compañera de filas.

PRIMARIAS DE PODEMOS ANDALUCÍA

Podemos inició el pasado 6 de noviembre el proceso de primarias para "elegir a las personas que formarán las listas electorales que concurran a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía".

Tras un plazo de subsanación de listas y candidaturas se publicarán éstas de forma definitiva el próximo día 21, lo que dará pie a un periodo de campaña que se extenderá entre el sábado 22 y el viernes 28 de noviembre. Paralelamente, entre el domingo 23 y el último día señalado estará abierto el plazo de las votaciones, que se realizarán de manera telemática, y cuyos resultados, finalmente, se publicarán el sábado 29 de noviembre.

PENDIENTE DE UNA CONSULTA PARA DECIDIR CÓMO CONCURRIR

Desde Podemos Andalucía han señalado que la forma como el partido concurrirá a los próximos comicios andaluces se decidirá en una "consulta a la militancia" para la que aún no hay fecha.

De esta manera, con estas primarias Podemos sigue los pasos de IU o Movimiento Sumar Andalucía, que han celebrado ya procesos internos para elegir a sus candidatos a la Junta en las próximas autonómicas, a expensas de quién se acuerde que sea el cabeza de lista de la posible confluencia por la que han apostado públicamente tanto dirigentes de IU como de Movimiento Sumar.

El secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, ha sido el elegido para encabezar la lista de IU a la Junta, mientras que la parlamentaria autonómica Esperanza Gómez ha sido la designada para ello en las primarias que ha desarrollado Movimiento Sumar Andalucía, al igual que José Antonio Jiménez por parte de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Representantes de IU, Movimiento Sumar Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo han registrado recientemente ante el Ministerio del Interior la marca 'Por Andalucía' como partido político de cara a esa cita con las urnas del año que viene.