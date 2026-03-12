Las candidaturas de Granada y Jerez conocen este viernes si siguen adelante en su camino a la Capitalidad Cultural 2031

Archivo - Chemnitz, en Alemania, en la imagen de archivo a finales de 2025, fue Capital Europea de la Cultura ese año junto con Nova Gorica (Eslovenia) - Hendrik Schmidt/dpa - Archivo

GRANADA/JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Cultura tiene previsto dar a conocer este viernes a partir de las 13,00 horas el resultado de las deliberaciones del jurado internacional que ha evaluado las presentaciones técnicas de los documentos estratégicos de las dos candidaturas andaluzas para acoger la Capitalidad Cultural Europea en 2031, Granada y Jerez de la Frontera (Cádiz), junto con otras siete de toda España, de las cuales solo pasarán este primer corte un grupo en principio de entre tres y cuatro.

El 'bid book' presentado el pasado martes es el documento estratégico que recoge el proyecto cultural, social y urbano con el que cada ciudad aspira a convertirse en Capital de la Cultura según los criterios que estipula la Comisión Europea. Junto a las candidaturas de Granada y de Jerez de la Frontera, en España compiten para ser finalistas Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia), Toledo, y Cáceres.

Los proyectos finalistas tendrán hasta final de 2026 para implementar su propuesta, con las recomendaciones del jurado, y materializar las mejoras en la redacción de un nuevo 'bid book', que será valorado a finales de 2026 con un proceso definitivo de selección del que saldrá el nombre de la ciudad que tendrá el honor de ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Este viernes a las 13,00 horas el Ministerio de Cultura ha convocado a los medios para el anuncio de las ciudades españolas que participarán en la selección final a Capital Europea de la Cultura en 2031 en la sala de prensa de su sede en la madrileña Plaza del Rey.

Tras la presentación a primera hora de la mañana del martes del documento estratégico de Granada, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, uno de los comisarios de la candidatura granadina para ser Capital Cultural Europea en 2031, indicó que en la presentación en el Ministerio de Cultura se habían puesto sobre la mesa la historia de la ciudad de la Alhambra y el 500 aniversario de su Universidad (UGR), así como su proyección de futuro.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, felicitó al equipo implicado en la exposición del proyecto plasmado en el 'bid book', el documento estratégico "que centra en la cultura" y prepara a la ciudad "más allá" del horizonte de 2031 hasta 2040.

Igualmente, la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, también del PP, aseguró sentirse "contenta" tras presentar la candidatura de su ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 ante el jurado internacional, una exposición que la delegación jerezana asumió con "la tranquilidad" de un trabajo "bien hecho, serio y en equipo", que se construyó en estos últimos meses "de abajo arriba".

La iniciativa Capital Europea de la Cultura nació como un proceso de reflexión continua que contribuye a valorar la riqueza, la diversidad y las características comunes de las culturas europeas. Desde 1985 hasta la actualidad, más de 60 ciudades han sido designadas con este reconocimiento, que en 2025 ostentaron Chemnitz (Alemania) y Nova Gorica (Eslovenia).

ESPAÑA Y MALTA TENDRÁN LAS CAPITALES

Siguiendo el orden establecido, y según detalla Cultura en su página web, consultada por Europa Press, corresponde a España y a Malta la responsabilidad de acoger las Capitales Europeas de la Cultura en 2031. El proceso para su selección se inicia con seis años de antelación y la designación formal tiene lugar cuatro años antes del año en que recae el título.

Esta convocatoria ha permitido que presenten sus candidaturas aquellas ciudades que así lo han decidido, con un programa cultural que tenga "una fuerte dimensión europea, con un enfoque en la sostenibilidad a largo plazo y que fomente el diálogo intercultural".