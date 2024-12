Cardenete: "Lo ideal sería cero recomendaciones; intento mayor coordinación con la Junta, en 2025 accederemos a Giro"

935524.1.260.149.20241229113247 El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, durante la entrevista concedida a Europa Press. - Rocío Ruz - Europa Press

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Alejandro Cardenete, asegura sobre el cumplimiento de la Junta de Andalucía de las recomendaciones de los informes de la Cuenta General, de la que toma como referencia la última publica, la de 2023, que "de las 35 recomendaciones que se hizo para el año 2022, este año han quedado 24, es decir, ha habido 11 recomendaciones que ya no se han hecho porque ya se han solventado", así como esgrime que "de esas 35, más del 50% se han solventado un 100%, es decir, progresa adecuadamente".

En una entrevista con Europa Press Andalucía, Cardenete reconoce que "lo ideal sería que no hubiera 24 recomendaciones, solo hubiera cero o una", antes de plantear que "he intentado una mayor coordinación entre el organismo fiscalizador y la Administración autonómica porque muchas veces son cuestiones interpretativas, técnicas", mientras explica que "la contabilidad, la economía financiera, no es una ciencia exacta como la matemática o la química, hay cosas que son interpretables".

Apunta sobre esa relación Junta de Andalucía-Cámara de Cuentas que "vamos a dar un pasito más en este próximo año 2025", para precisar aquí que "vamos a tener acceso a la plataforma Giro, que es la plataforma que utiliza la Junta de Andalucía para todos sus trámites", de forma que "nuestros consultores y auditores puedan mirar directamente desde la plataforma y no tener que pedir información", para remarcar que este paso "es muy importante para agilizar toda la información por parte de nuestros auditores".

Además de la Junta de Andalucía, es la Administración municipal el otro gran objeto de la fiscalización externa, donde reconoce que "me encontré el peor dato de España, por debajo del 50% los ayuntamientos, es decir, de los 700 u 800 ayuntamientos que tenemos, la mitad no presentaban sus cuentas", para advertir de que "eso es ilegal, la ley dice que hay que presentarlas, pero lo que ocurre es que no hay sanción y, por tanto, si no hay sanción, si no la presentan, no pasa nada".

"Eso no puede ser", infiere como conclusión, mientras esgrime que "sin tener los datos cerrados, la rendición de cuentas voluntaria se ha incrementado en Andalucía siete puntos porcentuales".

"¿Qué espero yo? Que si la rendición de cuentas no llegaba al 50%, que podamos llegar al 60%", afirma en este sentido.

"SOY EL PRIMER PRESIDENTE QUE HA PASADO POR EL EJECUTIVO Y NO ES NADA MALO"

Cuestionado por su paso de viceconsejero y consejero del Gobierno andaluz a presidente de la Cámara de Cuentas, reivindica Cardenete que "soy el primer presidente de la Cámara de Cuentas que ha pasado por el ejecutivo y creo que no es nada malo".

"Tengo una visión diferente", prosigue aclarando sobre esa experiencia previa como gestor antes que como evaluador externo de las cuentas autonómicas, por lo cual su paso por la Junta de Andalucía le ha proporcionado "ver desde dentro cómo se toman las decisiones y cómo sé lo que puede parecer muy fácil desde fuera desde dentro no es tan fácil".

Cuando se le pregunta si ese paso previo por la Junta de Andalucía propicia benevolencia con 'los pecadillos contables' que se encuentre, afirma que "los pecadillos contables son pecadillos en cualquier caso y eso sí que uno no se lo puede saltar en ningún caso", para precisar que "lo que sí es capaz de entender qué es lo que necesita para mejorar esa gestión".

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía relata sobre la contribución desde su organismo fiscalizador a la Junta de Andalucía es "por ejemplo, ayudar a la Consejería de Justicia a que el pago de la justicia gratuita sea más eficiente" y argumenta entonces que "cuando uno está al otro lado, si alguien te dice hazlo así, seguro que lo que tiene que hacer es agradecerlo".

Asegura sobre el rumbo que debe tomar la institución que "debe salir de este edificio, de este hospital de las Cinco Llagas y acercarnos más a otros órganos que fiscalizamos, como son las diputaciones o los ayuntamientos" y prosigue reflexionando que "la Cámara necesita una vuelta de tuerca a nivel de relaciones institucionales", antes de abogar por el uso incluso de las propias redes sociales, de lo que pone como ejemplo la publicación de "un vídeo en redes sociales explicando la cuenta general" y defiende que "son cosas que hay que seguir para facilitar el entendimiento".

"Mi balance a nivel personal ya es muy positivo", dice desde su nombramiento como presidente de la Cámara de Cuentas en marzo de 2024, para reconocer que "jamás pensé que pudiera ser presidente de la Cámara de Cuentas" después de que tras ser consejero de Educación en sustitución del fallecido Javier Imbroda "había vuelto a la universidad, estaba con mis clases, mi investigación, y no me lo planteé".

"Una vez que tomé la decisión de entrar en la Cámara, tuve claro la necesidad de dar un salto de calidad a la Cámara de Cuentas después de 36 años", explica sobre su hoja de ruta, antes de señalar cuáles son sus recursos, donde menciona a "120 funcionarios de un altísimo nivel, pero tengo que dar una vuelta de tuerca a una institución que tiene que fiscalizar 60.000 millones de euros todos los años, son cerca de 1.700 instituciones".

Cardenete dice sobre el personal a su cargo que "he visto un funcionario muy receptivo porque un funcionario lo que quiere es que se tenga la percepción de que su trabajo sirve para algo, me he encontrado un equipo humano muy profesional", antes de apuntar que en 2025 "haremos una nueva oferta pública de empleo para incorporar más talentos, talentos que tienen que ir cambiando", ya que esgrime que "la auditoría ha ido cambiando y va a cambiarnos".

"Quiero incrementar la eficacia y eficiencia de cada recurso humano que tenemos en la casa y la inteligencia artificial, desde el punto de vista del control del gasto público, es una herramienta bienvenida", remacha en este sentido.