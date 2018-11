Carmen Castilla anuncia que UGT pasará a "la ofensiva" para que la recuperación llegue también a los trabajadores

Publicado 31/10/2018 15:53:15 CET

CÓRDOBA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, quien ha clausurado en Córdoba las Jornadas de Acción Sindical y Negociación Colectiva para 2019 que ha organizado la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT-A en Córdoba, ha anunciado que su sindicato pasará "a la ofensiva para que los beneficios de la recuperación recaigan también en los trabajadores".

A este respecto, según ha informado UGT-A, Carmen Castilla ha señalado que la negociación colectiva para su sindicato "es una herramienta fundamental", es la que tienen "los sindicalistas para introducir las mejoras en los convenios colectivos, de forma que impacte en la calidad de vida de los trabajadores y de las familias".

En este sentido, Castilla ha dicho que "hoy hemos conocido un dato adelantado del crecimiento de la economía, de un 2,5 por ciento", es decir, que "llevamos tres años en los que el PIB crece sobre el tres por ciento, pero llevamos tres trimestres sobre el 2,5 y el 2,7 de crecimiento".

Ante ello, la dirigente sindical ha afirmado que "dónde está el crecimiento realmente es en los beneficios empresariales", pues, "desde 2007 las empresas acumulan cerca de 30.000 millones en beneficios, sin embargo los salarios han disminuido hasta 9.000 millones de euros", con lo que "es obvio que la balanza está totalmente desequilibrada, fruto de las políticas de austeridad y de las reformas laborales".

En consecuencia y, "para que no haya duda, desde UGT Andalucía" se exige "la derogación de las dos reformas laborales", con lo que "no nos valen las medias tintas, y no nos valen los cambios de discursos, dependiendo si uno está en el gobierno o en la oposición", como tampoco les vale en UGT-A "que empiece una precampaña donde no primen los problemas de la ciudadanía, sino los tacticismos políticos".

Por otro lado, Castilla ha recordado que "ayer conocimos el dato del IPC adelantado de octubre, un 0,9 por ciento más", de manera que "estamos en un encarecimiento de los precios al consumo que hace que sean más que necesarias las subidas salariales", pero "lo firmado en los convenios es un 1,66 por ciento y los trabajadores andaluces siguen perdiendo poder adquisitivo".

Con estos datos, según ha indicado, "solo nos queda una cosa que hacer, lo acordado en estas jornadas, que hay que pasar a la ofensiva y exigir que se reparta la riqueza", porque a Castilla le "parece muy bien que los empresarios generen empleo, pero que sea de calidad y que eso repercuta en tener salarios dignos, porque sin eso nunca llegará la recuperación a los trabajadores".

En este contexto, el papel de UGT, según ha precisado, "es que se cualifique a los trabajadores para que puedan seguir trabajando en lo suyo, que no haya brecha entre los que más tienen y los que menos, pero, mientras tengamos ciertas normas jurídicas, esa recuperación solo llegará, como siempre, a los que más tienen".

Para finalizar, la líder regional de UGT ha manifestado que le "preocupa mucho la nueva revolución industrial 4.0, y tenemos que prepararnos para los nuevos empleos que van a surgir".

Por otra parte, Castilla ha dicho que "hace mucho que se tomó una decisión en Madrid, la industrialización al Norte y otro tipo de actividad para el Sur, y ya es hora de pedir responsabilidades a nuestros gobernantes actuales y preguntarles qué han hecho hasta la fecha para poder asumir esta nueva revolución industrial, que está, no ya a las puertas del futuro, sino del presente".