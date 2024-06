Carolina España acusa al PSOE de "asumir el delirio independentista" al proponer un modelo de financiación "insolidario"

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha acusado al PSOE de "asumir como propio el delirio independentista" y "proponer un modelo insolidario para el reparto de los recursos entre las autonomías que es cualquier cosa menos socialista". "Los ciudadanos catalanes no tributan más ni aportan más al fondo de solidaridad que el resto de los españoles, sino que tributan exactamente igual, en función de su renta", ha apuntado.

En declaraciones a Europa Press, España se ha preguntado si "se entendería que lo que tributaran los vecinos del Barrio de Salamanca, en Madrid, o del Paseo de Gracia en Barcelona, se quedara en el Barrio de Salamanca y en el Paseo de Gracia" y ha resaltado que "esa es la puerta que está abriendo el PSOE, una puerta por la que sale la solidaridad y entra los desequilibrios".

En este sentido, la consejera andaluza ha señalado que la propuesta de diseñar una "financiación a la carta" para Cataluña sacaría a esta comunidad del sistema de financiación autonómica, lo que daría lugar a un "modelo insolidario, que privilegia a los territorios que más tienen y agravia a los que menos tienen". La titular de Economía ha recordado que "no tributan los territorios, sino los ciudadanos", por lo que "la afirmación de que Cataluña aporta más que otros territorios no deja de ser, como mínimo, errónea, si no conscientemente interesada".

Para Carolina España, "el PSOE de Pedro Sánchez elimina de un plumazo los principios constitucionales de igualdad, cohesión y solidaridad interterritorial, y se salta la ley más importante de la democracia, la Constitución, en busca sólo de su propio beneficio: mantenerse en el poder. Y el precio de esa ambición personal lo van a pagar los españoles".

La consejera ha abundado en "lo que dice el artículo 138 de la Constitución: que el Estado debe garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo". A este respecto, ha subrayado "Pedro Sánchez está defendiendo lo que firmó en octubre su partido", lamentando que, tras las elecciones en Cataluña, "la situación en esa comunidad autónoma se ha vuelto delirante: Illa y el PSC representan los valores del independentismo".

"Nos encaminamos al desmantelamiento del modelo autonómico tal y como lo conocemos. Los propios expertos lo advierten: en lugar de avanzar en igualdad, estamos favoreciendo las diferencias entre unos territorios y otros. La independencia fiscal de Cataluña supone el fin del mecanismo de redistribución del Estado, que a través de la solidaridad garantiza la cohesión territorial de España", ha señalado la consejera.

A este respecto, Carolina España ha calificado de "anomalía que no ocurre en ningún país del mundo" el hecho de que el Gobierno renuncie a recaudar impuestos en una parte del territorio, "precisamente, la parte más rica, que representa casi el 20% del PIB nacional".

"Es imposible que haya igualdad entre españoles si no hay solidaridad entre territorios", ha dicho la consejera, que ha recordado que Andalucía recibe cada año, 1.400 millones de euros menos que la media de las comunidades, según el criterio de población ajustada.

"Antes de plantear una financiación a la carta para Cataluña, el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero debería resolver el problema de financiación que tenemos en España, con un modelo caducado desde 2014, que ya nació en 2009, sin consenso y siendo lesivo para cuatro comunidades autónomas, y Andalucía era una de ellas", ha apostillado.

Carolina España ha negado que Cataluña tenga un problema de financiación mayor que otras comunidades, detallando que la comunidad "no recibe menos financiación que la media, como nos ocurre a Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha".