Carolina España defiende el control financiero permanente como "el más exhaustivo" frente a las críticas de la oposición

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en su intervención en la comisión del Parlamento de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido el sistema de control financiero como el "más exhaustivo y ágil" ante las críticas de la oposición por el último informe de la Cámara de Cuentas. En esta línea, España ha insistido en que dicho documento "no habla de dinero gastado de forma irregular o desviado".

"En ningún sitio del informe de la Cámara de Cuentas se dice que haya un solo euro gastado indebidamente o desviado. Cada euro analizado por la Cámara de Cuentas se ha gastado en lo que tenía que gastarse", ha remarcado este jueves durante su intervención en la comisión del Parlamento andaluz.

La vicepresidenta tercera de la Junta ha explicado que la legislación andaluza contempla este procedimiento "desde los años 80" y ha señalado que los gobiernos socialistas los han utilizado en etapas anteriores. "¿Nos quedamos con lo que decía antes la señora Montero o con lo que dice ahora el Grupo Socialista?", ha aseverado.

En esta línea, ha pedido a la oposición "rigurosidad" ante las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas. "El procedimiento administrativo señala salvedades de forma, hace recomendaciones para mejorar la justificación del modelo, pero la Cámara de Cuentas no obliga en ningún momento a cambiar de modelo ni a volver a la fiscalización previa", ha remarcado.

España se ha mostrado abierta a "escuchar las recomendaciones para mejorar y no para ocultar expedientes en los cajones, como se hacía en otra época". "Si no hubiese habido control, pues no habría 188 informes de control financiero", ha insistido.

"No pueden compararme salvedades administrativas con fraude, malversación, como ocurrió en el caso de los ERES. Nada más lejos de la realidad", ha subrayado.

LA OPOSICIÓN SEÑALA LA "MALA GESTIÓN" DE LA JUNTA

El parlamentario socialista, Esteban Morales, ha calificado a la Junta como "los campeones del mundo de la mala gestión" y han señalado que la Cámara de Cuentas ha detectado un "uso incorrecto del 100% de los contratos menores, el 94% de los controles y el 95% de las subvenciones". En este sentido ha asegurado que la consejera "ha obviado aspectos del informe".

"No existen argumentos, no existe un registro centralizado, no hay inventario, no hay indicadores, no hay indicadores. Ustedes vendieron este cambio como agilidad y ni siquiera pueden demostrar que eso sea así", ha aseverado a la par que ha preguntado por la revisión de los contratos a raíz del informe.

Por su parte, la diputada de Adelante, María Serrano, ha preguntado acerca de la necesidad de mayor personal y herramientas a tenor de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. "Un mismo patrón, en contrataciones con deficiencias, en subvenciones mal justificadas, en entidades instrumentales que pueden llegar a estar fuera de foco. Si se persiste una y otra vez en el mismo error, ya no es que sean errores como tal, es que tiende uno a pensar que es que esos errores no se quieren corregir", ha subrayado.

En esta línea, el parlamentario de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, ha criticado que la Junta "ha generalizado un sistema de control posterior sin disponer herramientas suficientes para demostrar la mejora de la actividad". Asimismo ha señalado que los contratos relacionados con los servicios públicos, como la sanidad, son "los más afectados" por esta política de control.

"Suena a todo menos a rigor, lo que les pedimos desde las fuerzas políticas de la oposición, es que tomen nota, reconsideren el sistema, evalúenlo, aborden las políticas de simplificación administrativa desde el objetivo de servir a la ciudadanía y no de relajar los controles sobre la utilización de los fondos públicos", ha añadido.

El diputado de Vox, Rodrigo Alonso, ha asegurado que el informe habla de "errores subsanables" y ha emplazado a la consejera a "corregir según las recomendaciones de la Cámara de Cuentas". Ante las críticas, ha acusado a la oposición de "estar buscando corrupción sobre los controles".

"Si el interés que persiguen todos los grupos de la izquierda es ver en este sistema de sustitución de control un interés de corrupción por parte de este Gobierno, creo que no se le debe dejar ni el más mínimo margen de maniobra para que sigan insistiendo en esa línea", ha señalado.

Por su parte, el diputado del PP-A, Agustín Aguilera, ha defendido el modelo de control como "el más exhaustivo al incorporar la gestión" del dinero recibido. Asimismo, ha afeado a la oposición vincular "las cuestiones burocráticas con delitos y saqueo de las arcas públicas".

"En 2019, cuando los andaluces confiaron en el Gobierno del PP para trabajar de manera prioritaria en recuperar la confianza de una Administración, había que hacer un trabajo exhaustivo. Porque esta Administración había quedado profundamente dañada por los escándalos de corrupción de la etapa socialista", ha destacado.