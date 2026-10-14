Carrefour dona a Cruz Roja más de 52.000 euros en material escolar a favor de la infancia en riesgo social de Andalucía. - CARRFOUR

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carrefour y su Fundación, con el apoyo de sus clientes, han entregado a Cruz Roja Española en el marco de la campaña 'Vuelta al Cole Solidaria' un total de 52.052 euros en material escolar a favor de la infancia en riesgo social de Andalucía.

Según ha informado Carrefour en una nota, esta acción a nivel nacional arrancó como en ediciones anteriores con la donación directa de 100.000 euros en material escolar, a fin de cubrir las necesidades de miles de menores en situación de emergencia social al inicio del curso escolar. Un punto de partida al que se han sumado las aportaciones realizadas por los ciudadanos en el marco de esta histórica campaña.

Una iniciativa, promovida por Fundación Solidaridad Carrefour a favor de Cruz Roja Española, que tiene como objetivo reducir el gran impacto económico que supone el inicio del nuevo curso para miles de familias en riesgo social y contribuir a alcanzar una educación inclusiva y de calidad en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4 (Educación de Calidad). También para ayudar a empoderar a estos niños y jóvenes en una fecha tan significativa como es el inicio del curso escolar.

Asimismo, una iniciativa que, desde su nacimiento, ha dado como fruto la entrega a Cruz Roja Española de más de 8,2 millones de euros en material escolar en beneficio de miles de familias en situación de emergencia social.

La 'Vuelta al Cole Solidaria 2026' se celebró durante el mes de septiembre en prácticamente la totalidad de Hipermercados Carrefour de toda España y contó con la colaboración de más de 4.000 voluntarios de Cruz Roja Española, apoyados por el voluntariado de Fundación Solidaridad Carrefour (siendo las Asambleas Locales de Cruz Roja Española las encargadas de distribuir dichos recursos entre las familias beneficiarias de todo el territorio nacional).

POR PROVINCIAS

Fundación Solidaridad Carrefour ha entregado a Cruz Roja Española más de 3.807 euros en material escolar a favor de la infancia en riesgo social de Granada, 4.426 euros de Almería, 2.940 euros de Córdoba, 3.416 de Jaén, 3.903 de Huelva, 7.395 euros de Sevilla, 11.171 euros de Cádiz y 14.990 euros de Málaga.

De este modo, Cruz Roja Española y Fundación Solidaridad Carrefour trabajan conjuntamente desde hace más de dos décadas en la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo y puesta en marcha de innumerables iniciativas sociales.

Iniciativas como la #VueltaAlColeSolidaria --que este año alcanza su XVIII edición-- ha alcanzado un histórico de más de 8,2 millones de euros entregados en material escolar. A su vez, en diciembre de 2025 ambas instituciones renovaron por tres años más un importante acuerdo de cooperación suscrito en 2001 para la atención de personas afectadas por situaciones de catástrofe o similares (inundaciones, nevadas y demás emergencias con población afectada).

Concretamente, catástrofes como la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, el masivo apagón o los "gravísimos" incendios que año tras año han asolado diferentes localidades del país, entre ellos los devastadores incendios sufridos este verano.

Intervenciones que realizan en escenarios de excepcionalidad y urgente necesidad que tan sólo durante este año han dado como fruto la atención de más de 5.000 personas afectadas. En este ámbito, Fundación Solidaridad Carrefour financia también el desarrollo, formación, mantenimiento e intervención de los 26 Equipos de Respuesta Inmediata en Atención Psicosocial (ERIE de Cruz Roja Española ) con el objetivo de dar respuesta a los afectados de manera integral, desde su creación en el año 2001.

Ejemplos recientes de ello se encuentran en las intervenciones realizadas a raíz del incendio del edificio de Campanar en Valencia; en apoyo a las personas afectadas por la dana, o con motivo de los devastadores incendios mencionados.

Igualmente, en línea con el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades) ambas entidades han suscrito en 2021 un acuerdo nacional de promoción de la integración laboral de personas en situación de desventaja social con el objetivo de favorecer el acceso al mercado laboral de personas en riesgo social en clave de igualdad.