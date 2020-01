Casado anuncia que el PP reclamará la "imprescriptibilidad" de los crímenes de ETA

Actualizado 30/01/2020 20:42:14 CET

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes en Sevilla que su partido reclamará la "imprescriptibilidad" de los crímenes cometidos por la banda terrorista ETA y ha demandado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rompa sus pactos con Bildu, como el que mantiene en Navarra, una vez que ya le han hecho jefe del Ejecutivo español.

Pablo Casado y el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, han intervenido en Sevilla en un acto de homenaje en recuerdo del que fuera concejal del partido en el Ayuntamiento de la capital Alberto Jiménez-Becerril y de su esposa, Ascensión García, que fueron asesinados por la banda terrorista ETA hace 22 años. También han intervenido la diputada nacional por Sevilla y hermana del finado, Teresa Jiménez-Becerril, y la secretaria provincial del partido, Virginia Pérez.

Durante su intervención, Casado, que ha manifestado que se afilió al PP por las víctimas del terrorismo, ha indicado que todas las grandes naciones del mundo tienen sus "héroes", que en España son las víctimas del terrorismo, "que son demasiadas, más de 800 las personas que perdieron la libertad sin proponérselo".

Ha indicado que Alberto y Ascen "fueron asesinados porque militaban en un partido que defendía unas ideas que sus asesinos deploraban y así con muchos otros, como ocurrió también con Miguel Ángel Blanco". Para Casado, el relato de la derrota del terrorismo de ETA aún no ha finalizado, porque todavía "no se ha hecho justicia" en el caso de esas más de 300 familias que no saben quién fue el asesino de su ser querido, "mientras hay terroristas en las cárceles que se niegan a colaborar".

Ha anunciado que reclamarán la "imprescriptibilidad" de todos los crímenes terroristas, porque hay muchas familias en España que están preocupadas por que esos crímenes prescriban "y nunca puedan ser aclarados los asesinatos de sus seres queridos".

Casado ha manifestado que el PP no acepta "bajo ningún concepto" que el Gobierno vasco haya pedido, para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se acerquen a las cárceles de esa comunidad "a 200 terroristas que se niegan a colaborar".

Para el dirigente popular, "no hay dignidad" cuando todavía hay familias en el País Vasco que se siguen cruzando "con el asesino de su ser querido" y ha recordado que el PP ha planteado una modificación de Código Penal para sancionar no solo la celebración de actos de homenaje a terroristas, sino también la convocatoria de los mismos.

Ha lamentado que la memoria "se esté empañando, esa memoria que hacía que el legado de las víctimas de ETA impidiera que en este país hubiera diálogo o negociación con los herederos de los asesinos". Ha señalado que nunca antes un partido democrático, ya fuera PSOE o PP, había tenido ningún tipo de colaboración con ellos para aprobar presupuestos o alcanzar pactos de investidura y, sin embargo, "ahora se ha visto como la abstención de Bildu fue clave para la investidura de Pedro Sánchez".

El presidente del PP ha pedido a Sánchez que el "mismo cariño" y la misma deferencia que regala a Quim Torra, con quien pretende reunirse, o a su socio Gabriel Rufián se la regale a las víctimas del terrorismo y reciba a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Ha insistido en demandarle que rompa los pactos con Bildu una vez que ya le ha hecho presidente y no permita "ninguna cesión más" a los que antes mataban por el hecho de haber dejado de matar.

"NO QUEREMOS PASAR PÁGINA"

Por su parte, Juanma Moreno ha manifestado que tal día como este jueves es una cita con "la memoria, con la dignidad y con la justicia" y ha agradecido a Casado, que "siempre ha estado al lado" de las víctimas del terrorismo, su asistencia a este acto en Sevilla.

Tras indicar que a pesar del tiempo transcurrido "a todos se nos sigue helando el alma cuando pasamos por esa calle de Sevilla en la que la banda terrorista, de manera tan cobarde, cruel y vil, asesinó a Alberto y Ascen", ha señalado que han sido cerca de 200 los andaluces asesinados por ETA y ha lamentado que hay quienes plantean que "pasemos página y que, por tanto, que nos olvidemos".

"No queremos ni debemos ni podemos pasar página, porque ello supondría un doble asesinato", ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que el PP, "un partido que es garantía fundamental de la libertad y cree en los fundamentos constitucionales", no puede permitirlo. Para Moreno, "la paz, la libertad y la concordia en esta sociedad no pueden ser a base de que pasemos página y olvidemos las atrocidades que cometió la banda terrorista, sobre todo cuando aún hay muchos asesinatos por resolver y muchos asesinos que no han pagado ni han sido condenados".

Ha añadido que el PP reclama justicia y que los asesinos que tanto daño hicieron "tienen que pagar, deben pagar y van a pagar". Para Moreno, los que siguen amparando y legitimando los asesinatos de ETA deberían estar "arrinconados y aislados" en la sociedad, pero, sin embargo, "se pacta con ellos los presupuestos o el Gobierno de España", en referencia al acuerdo de Pedro Sánchez con Bildu.

Por su parte, Teresa Jiménez-Becerril ha manifestado que es necesario que se resuelvan los más de 379 crímenes de ETA que aún se tienen que resolver y ha indicado que tiene sus dudas de que la banda terrorista esté realmente derrotada, porque si bien "está derrotada policialmente", su discurso y legado está representado por Bildu. Ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya "vendido por un puñado de votos y por estar en la Moncloa" y llegara a agradecer la posición de Bildu en el debate de su investidura.

Virginia Pérez ha manifestado que hoy es un día "triste" para el PP de Sevilla, que es la "familia política" de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García, que fueron asesinados por defender la libertad, la democracia y porque "militaban en el PP, una realidad triste, pero es la realidad".