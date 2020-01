Casado avisa a Sánchez de que para aprobar PGE no vale "ni la impunidad a Torra ni a los herederos de ETA"

Publicado 30/01/2020 14:50:38 CET

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha avisado este jueves al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que "no todo vale" para aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE), "ni la impunidad al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni a los herederos de ETA", en alusión a Bildu.

Casado se ha pronunciado así en la provincia de Sevilla, donde tiene previsto asistir en la tarde de este jueves al acto de homenaje que organiza el PP en recuerdo de Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García, asesinados por la banda terrorista ETA hace 22 años. Previamente también asistirá a una misa que tendrá lugar en la Catedral de Sevilla y, posteriormente, a la ofrenda floral en la calle Don Remondo, donde fueron asesinados.

"Los que hemos tenido la suerte de no vivir aquellos años de plomo tenemos que reivindicar su memoria, dignidad y justicia", ha sostenido Casado, que ha defendido que "la dignidad pasa por que quienes no han condenado su asesinato, los herederos de ETA, los de Bildu, no sean interlocutores políticos para pactar ningún gobierno de España ni presupuestos en Navarra". "Y la justicia pasa por que los presos de ETA ayuden a esclarecer los 300 asesinatos que hay impunes", ha remachado.

Casado ha apuntado que "frente a las peticiones del Gobierno vasco para que Sánchez acerque a 200 presos etarras a cárceles vascas a cambio de pactar los PGE, en el PP decimos que eso no se puede hacer hasta que no ayuden a esclarecer de forma efectiva los 300 asesinatos impunes".

Y es que, como ha subrayado, "no es justo que estas familias no sepa quién mató a sus familiares" y "los presos tienen información pero no la facilitan para no autoinculparse o para emborronar más la labor policial".

Por eso, el líder del PP ha trasladado a Sánchez que "no todo vale para sacar los PGE", esto es "ni la impunidad que regala a Torra, con quien no se deben reunir la semana que viene; ni a Bildu, que debería condenar esta historia de criminalidad de una vez por todas".