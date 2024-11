Casanueva (PP de Córdoba): "El Gobierno vende humo para cubrir que no ha hecho nada para convertir en autovía la N-432"

CÓRDOBA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular de Córdoba, Cristina Casanueva, ha lamentado que desde el Gobierno de España "nos quieran vender humo" sobre la conversión en autovía A-81 de la carretera N-432 "cuando la evidencia y todos los documentos que proceden del Gobierno a través de respuestas parlamentarias evidencian lo contrario, que no han hecho nada para hacer realidad esta futura autovía".

Casanueva ha reaccionado a las declaraciones de la subdelegada del Gobierno en Córdoba a un medio de comunicación en las que anuncia la reactivación del tramo Espiel-Córdoba de esta futura autovía, según explica en una nota el PP.

En este sentido, la 'popular' ha reprochado que, "después de llevar seis años en el Gobierno de España, ahora viene la subdelegada de Gobierno a vendernos humo cuando la realidad que todos los cordobeses pueden comprobar es que no han hecho nada en este tiempo para avanzar en la conversión en autovía de la N-432. Más aún, lo que sí hicieron fue eliminar partidas presupuestarias para ese proyecto durante varios ejercicios".

Otro aspecto que destaca la senadora es que el Gobierno de Sánchez "omite de forma intencionada" que el Gobierno de Rajoy "dejó 3,5 millones de euros" en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para esta autovía y el PSOE nunca los ejecutó. "La realidad es que el Gobierno del PSOE nunca ha creído en esta autovía, no quiere molestarse en ejecutar un proyecto vital para la provincia de Córdoba y la ha metido en el cajón del olvido. A sabiendas de esto, ahora sale la subdelegada con un anuncio vacío, sin ningún documento oficial del Gobierno que lo avale, solo palabras que una vez más se las llevará el viento", ha afirmado Casanueva.

"Llevamos seis años en blanco en cuanto a la conversión en autovía de la N-432 y ahora el PSOE con tanto escándalo y con todas las infraestructuras pendientes en nuestra provincia paralizadas quiere finalizar el año con un anuncio vacío", ha asegurado la senadora, y añade "el propio Gobierno dice que sigue sin emitirse la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) en tramo Bajadoz-Espiel, que han tenido que ampliar los estudios, que no se comprometen a que sea una autovía sino una carretera convencional de doble sentido, y que siguen paralizados todos los proyectos en el tramo Córdoba-Granada. Es decir, la autovía A-81 sigue en el limbo a causa de un Gobierno del PSOE que no cree en ella, que no la quiere ejecutar y que ahora, acorralado por las preguntas parlamentarias, pretende vendernos una burra y salir airosos".

Según Casanueva, esta situación se produce porque el Gobierno de Sánchez "castiga" a Córdoba y Andalucía sin la financiación y las inversiones que "necesitamos y que merecemos". "El dinero siempre se va a otros territorios. Sánchez solo contempla inversiones millonarias para sus socios, los que lo sostienen en la Moncloa. Con el PSOE Córdoba siempre sale perjudicada", ha asegurado.

"Los cordobeses no merecemos que nos engañen más. Merecemos un Gobierno que no mire para otro lado, que no castigue a Córdoba sin carreteras, sin luz y sin agua como hacer este Gobierno del PSOE. Desde el Partido Popular seguiremos defendiendo la verdad y las infraestructuras pendientes en nuestra provincia", ha concluido Cristina Casanueva.