Casi 260.000 hogares andaluces recibieron el Ingreso Mínimo Vital en marzo con 518,70 euros de media por vivienda

Archivo - Imagen de archivo de una persona con una calculadora. - JCYL - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en marzo a 259.073 hogares andaluces, donde viven 803.815 personas, el 39,6% de ellos menores, es decir, 318.989 niños y adolescentes, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media por vivienda ha sido de 518,70 euros. Del total de los expedientes vigentes, el 73,6% de los titulares son mujeres, concretamente 190.747, mientras que en el resto (68.326) se trata de hombres.

Además, el Gobierno central ha informado en una nota que 187.315 hogares andaluces contaron con el complemento de ayuda para la infancia, una ayuda que diferencia las cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

En toda España, en marzo 829.399 hogares en los que viven 2.532.284 personas recibieron el Ingreso Mínimo Vital, según del total, más de un millón son niños y adolescentes, en concreto, 1.034.319. La cuantía media de la prestación es de 543,1 euros al mes por hogar. En cuanto al perfil de los titulares y beneficiarios, en marzo el 68% de los titulares (563.741) y el 53,4% de los beneficiarios (1.352.883) son mujeres.

Respecto a la protección reforzada a la infancia, el Ejecutivo central ha explicado que el IMV constituye una herramienta en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia.

Actualmente, el 41% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 1.034.319 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación. En el tercer mes del año, 570.548 familias perceptoras del IMV conviven con menores de edad. De ellas, 139.499 son hogares monoparentales.

El complemento de ayuda para la infancia se distribuyó en marzo entre 573.831 hogares. Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes. La media de edad de los perceptores del IMV es de 28,5 años. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.

REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR EL IMV

Para solicitar el IMV, prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior.

La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países.

El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes. El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.