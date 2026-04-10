El Clínico de Málaga y Policía Nacional aúnan criterios en materia de colaboración conjunta - JUNTA

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria y la Policía Nacional han celebrado un encuentro de trabajo para analizar estrategias de seguridad, así como mejoras en la coordinación institucional para dar la mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

El encuentro ha servido para analizar la dinámica del centro como hospital de referencia para la población reclusa de la provincia de Málaga.

Asimismo, se ha llevado a cabo un recorrido por las instalaciones y logística como parte fundamental del encuentro por el área de urgencias, ha indicado la Junta en un comunicado.

También se ha visitado el módulo de hospitalización específico para la población reclusa, que cuenta con cinco camas de ingreso. Este recorrido ha permitido a los mandos policiales y al equipo directivo supervisar la estructura, los circuitos y la dinámica asistencial.

Por otro lado, han resaltado que durante la sesión se han abordado propuestas de mejora para optimizar los flujos de tránsito y de seguridad, destacando la implicación y la ayuda constante que prestan tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, con especial mención a la labor de apoyo en áreas de alta complejidad como son urgencias y salud mental, en colaboración con el equipo de seguridad del centro en materia de agresiones a profesionales.

La jornada ha concluido con el compromiso conjunto para continuar trabajando en la aplicación de protocolos de seguridad actualizados, que respondan a la complejidad de este centro sanitario referente en la atención a la población reclusa de la provincia de Málaga.