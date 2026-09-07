Casi 6.000 estudiantes de grado comienzan las clases del curso 2026/2027 en la Universidad Loyola. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha iniciado este lunes las clases del curso académico 2026/2027 en sus campus de Sevilla, Córdoba y Granada. En este decimocuarto curso de la universidad jesuita, los casi 6.000 estudiantes de grado que conforman su comunidad universitaria se han incorporado a los 58 itinerarios de grado que componen una oferta académica "consolidada".

Según ha informado la Universidad en una nota, el acto solemne de apertura del curso académico 2026-2027 se celebrará el próximo 16 de septiembre en el campus de Sevilla. En concreto, la jornada comenzará a las 10,30 horas con una Eucaristía en la capilla del campus, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Sevilla, D. Teodoro León. Posteriormente, a las 12,00 horas, tendrá lugar el acto académico, presidido por el rector Fabio Gómez-Estern, con la lección inaugural a cargo del profesor del Departamento de Comunicación y Artes Fernando Iwasaki, titulada 'Homo Docens, Enodator Praxis Mundi'.

Durante su intervención en la jornada de bienvenida, el rector ha animado a los nuevos estudiantes a aprovechar al máximo su paso por la universidad, que ha definido como "un espacio de oportunidades para crecer como personas y como profesionales". Además, ha insistido en la importancia del compromiso y la exigencia personal, no solo con el aprendizaje académico, sino también con los valores que inspiran a Loyola. "Queremos que vuestro tiempo aquí os forme no solo como buenos profesionales, sino también como personas comprometidas con quienes os rodean y con el mundo en el que vais a desarrollar vuestra vida", ha señalado.

Asimismo, el uso ético y adecuado de la IA ha ocupado un espacio importante en su discurso de bienvenida. En este sentido, ha subrayado la creación de un nuevo espacio web institucional que reúne toda la información, recursos y herramientas relacionados con la IA disponibles para la comunidad universitaria y que "nace con el propósito de convertirse en el punto de referencia para conocer, comprender y aplicar la Inteligencia Artificial en nuestra Universidad, desde un marco común de principios, gobernanza, uso responsable y mejora continua".

Además, con el objetivo de promover una adopción responsable de la IA que contribuya a mejorar procesos, optimizar tareas y generar nuevas oportunidades de innovación y aprendizaje en nuestra comunidad universitaria".

Por ello, Gómez-Estern ha destacado que "la innovación tecnológica debe estar al servicio de las personas y alineada con los principios y valores que inspiran nuestra misión como Universidad de la Compañía de Jesús, por lo que es fundamental utilizar estas herramientas con criterios éticos, transparencia y responsabilidad".

Igualmente, el rector también ha expresado su agradecimiento a las familias por la confianza depositada, al personal de administración y servicios por la preparación de la jornada de acogida, y al profesorado por su dedicación y vocación de acompañamiento a los estudiantes. "Sois ahora parte de una comunidad universitaria que os va a exigir, pero también os va a acompañar en cada paso de vuestro recorrido académico y personal", ha añadido.

UN ENTORNO DE APRENDIZAJE DIVERSO

Para el curso 2026/2027, la Universidad Loyola ofrece más de 50 titulaciones de grados y dobles en áreas clave como Administración y Dirección de Empresas, Datos, Economía, Psicología, Derecho, Criminología, Ingeniería, Educación, Comunicación, Ciencias de la Salud, Relaciones Internacionales, Humanidades y Teología.

Además de la docencia, Loyola pone a disposición de sus estudiantes servicios y actividades que refuerzan su desarrollo personal y profesional, como la Oficina Internacional, Carreras Profesionales y Emprendimiento, la Clínica Universitaria de Psicología, el Servicio de Evangelización y Diálogo, así como actividades culturales y deportivas.

Por último, la universidad mantiene un firme compromiso con los retos globales y fomenta en sus estudiantes el pensamiento crítico, el diálogo y la ética, con el objetivo de que puedan contribuir al desarrollo humano y sostenible desde sus futuros ámbitos profesionales.