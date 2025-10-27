Casi 90 conductores dan positivo en alcohol y drogas en controles de la Guardia Civil en la Feria de San Lucas de Jaén

Un control de la Guardia Civil durante la Feria de San Lucas.
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 27 octubre 2025 11:56

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 89 conductores dio positivo en alcohol y drogas en los controles establecidos por la Guardia Civil durante la Feria de San Lucas, celebrada en Jaén entre los pasados 10 y 19 de octubre.

Durante estos diez días, se desarrolló un plan preventivo para garantizar la seguridad vial en las carreteras de su demarcación, próximas a la capital jiennense, con el objetivo principal de detectar conductores con tasas de alcohol superiores a las permitidas y/o con presencia de drogas tóxicas en el organismo.

Los agentes realizaron más de 3.000 pruebas de alcohol y drogas durante ese periodo, de las que 77 dieron positivo en alcohol y doce en sustancias estupefacientes, según ha informado este lunes el Instituto Armado.

De los 77 conductores que arrojaron en la prueba de detección de alcohol una tasa positiva superior a la permitida, 69 fueron denunciados por la vía administrativa y ocho fueron investigados como autores de un supuesto delito contra la seguridad vial, al dar una tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado.

Por su parte, doce conductores, una vez hecha la prueba indiciaria de detección de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el organismo, arrojaron un resultado positivo, pendiente de confirmación por el laboratorio.

Los conductores sorprendidos con tasas de alcohol superiores a las permitidas o positivo en las pruebas de drogas, se enfrentan a sanciones desde 500 a 1.000 euros con detracción de cuatro a seis puntos del permiso de conducir.

En el caso de los investigados como supuestos autores de un delito contra la seguridad vial por superar la tasa de 0,60 mg/l de aire expirado, se enfrentan a penas de prisión de tres a seis meses o multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, así como a la privación de derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

Además, los agentes de la Guardia Civil instruyeron diligencias a un conductor que se negó a someterse a las pruebas de alcohol como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial. Se enfrenta a penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de entre uno y cuatro años.

