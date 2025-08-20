Casi una decena de medios aéreos y más de veinte terrestres combaten un incendio declarado en Benamaurel (Granada)

BENAMAUREL (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha desplegado casi una decena de medios aéreos y más de una veintena terrestres en un incendio declarado en el municipio de Benamaurel (Granada).

Según han informado fuentes del Plan Infoca a Europa Press, el incendio declarado a las 15,07 horas afecta a una zona con "abundante vegetación", aunque "sin núcleos de población cercanos". Asimismo, han señalado que el viento de Poniente "está dificultando las labores de extinción" que lleva a cabo el operativo que opera en la zona.

Sobre el terreno se ha desplegado por aire un helicóptero pesado, dos semipesados, dos ligeros, un helicóptero de mando, dos de carga en tierra y uno de coordinación.

En las labores terrestres participan siete grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Brica), cinco técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un Grupo Regional de Mando y un agente de Medio Ambiente.

Asimismo, operan en el lugar una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, una Unidad Médica de Incendios Forestales, un subdirector del Centro Operativo Provincial, además de tres autobombas y un buldócer.