Castilla se despide de UGT-A, que "ha marcado" su vida, y apuesta por Martín como su relevo: "Honesto y con ideales"

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, se ha despedido del sindicato para ser candidata del PSOE de Sevilla al Congreso en las próximas elecciones generales del 23 de julio y ha apostado por el actual secretario de Institucional, Óskar Martín, como su relevo al frente del sindicato regional. "Es honesto, honrado, trabajador, constantes, con ideales y guiado por valores", ha subrayado.

Antes de empezar el VI Comité Regional de UGT-A, máximo órgano entre congresos --compuesto por 124 miembros-- para elegir su nuevo secretario general, Castilla ha atendido a los medios para decir adiós tras nueve años y medio que "han marcado" su vida profesional y personal. "Me siento muy satisfecha. Me han enseñado mucho. He madurado como persona y profesionalmente, sobre todo, en los momentos duros", ha explicado.

Pero, no obstante, ahora toca emprender una nueva etapa con "nuevos retos" como son ahondar en "todos los derechos y libertades" de los trabajadores. "Voy a poner mi propia impronta", ha expresado Castilla.

Tras recordar cuando "nadie daba nada por el sindicato" hace unos años y el trabajo de la ejecutiva y de los afiliados, ha destacado el papel de UGT como "sindicato de referencia" y ha apuntado a Óskar Martín como posible nuevo secretario general a falta de que el comité regional lo decida este mismo miércoles.

"Ahora el comité tiene que elegir al secretario general", ha insistido queriendo ser respetuosa con el procedimiento, pero si bien ha querido destacar las cualidades de Martín, que "ya está en la ejecutiva" del sindicato. "Lo va ha acer no bien, lo va a hacer excepcionalmente bien", ha expresado.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también ha tenido palabras de agradecimiento para Carmen Castilla, "una mujer valiente, que hace frente a los retos", que ha conseguido que UGT "sea una organización con prestigio que crece en afiliadios y en delegados".

"Ha sido una mujer con una capacidad para interlocutar absolutamente extraordinaria y yo le quiero dar las gracias de verdad por ese magnífico trabajo que ha hecho en la UGT de Andalucía", ha apuntado Álvarez para también hacer hincapié en "la lealtad" como uno de los valores de Castilla.

Asimismo, ha señalado que Castilla "siempre está pensando en la defensa de los suyos", razón por la que cree "ha dado este paso". "Creo que realmente lo hace pensando en el bien común de los ciudadanos de Andalucía", ha explicado.

Respecto a quien será el nuevo secretario general del sindicato a nivel regional, Álvarez ha apuntado que la organización tomará la decisión y espera que sea de "continuidad" advirtiendo que "hasta que se coge el liderazgo hay un tiempo que cuesta y que va a costar".

"Estamos ante un candidato con unas grandes cualidades, que conoce la organización, la Administración, pero hay características de Carmen que son difíciles de sustituir", ha indicado.