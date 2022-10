La Catedral acoge la muestra 'De Bizancio a Córdoba', dedicada a libros griegos del s XVI llegados a Córdoba

CÓRDOBA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge, junto a la Biblioteca Diocesana y el Instituto de Educación Secundaria (IES) Séneca, desde este viernes y hasta el próximo 31 de enero de 2023, la exposición 'De Bizancio a Córdoba: los libros griegos del s. XVI en las bibliotecas cordobesas'.

A este respecto y en la presentación de la muestra en la Catedral, el vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba (UCO), Israel Muñoz, ha explicado que, "tomando como punto de partida los libros griegos del s. XVI conservados en las bibliotecas históricas de Córdoba, se trata de una propuesta al espectador para reflexionar hasta qué punto influyó la cultura helénica en el acervo cultural de la ciudad".

Muñoz, quien ha llamado a visitar las tres sedes donde estarán los libros expuestos, ha precisado que la exposición "es el fruto del recorrido por las siete bibliotecas de Córdoba en las que basó su tesis doctoral Rafael Fernández Muñoz", detallando que "la cultura griega está patente en Córdoba", así como ejemplares de biblias únicas, de las que hay solo ocho ejemplares en el mundo.

Por su parte, el canónigo archivero de la Catedral de Córdoba, Manuel Montilla, ha aludido a la colaboración del Archivo de la Catedral en este proyecto señalando que "el Renacimiento trajo consigo el renacer y la vuelta a la cultura clásica, y en el fondo está el humanismo cristiano: el hombre como centro y motor generador de cultura, ciencia y filosofía". En este contexto se ha referido al humanista pozoalbense Juan Ginés de Sepúlveda, "que dedicó su vida a recuperar la autenticidad de esa cultura en sus libros, que generosamente dejó a la Catedral".

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, por su lado, ha intervenido en la presentación asegurando que "la Catedral es promotor permanente de cultura, porque una fe que no se hace cultura, es una fe no suficientemente vivida" y, en este caso, "estamos recordando un filón, la condensación de esa cultura de siglos hebreo-cristiana", y "todo lo que rodea a esa escritura en griego es lo que se recoge en estos libros", de forma que "la cultura que ha generado la fe no es pasado, sino que la fe genera cultura hoy y en el futuro".

Junto a ello, ha añadido que en esta nueva época "debemos recurrir a la memoria para que la fe no sea una ruptura, sino una continuidad, porque desde la antigüedad la fe ha generado cultura, sin olvidar el pasado".

Por su lado, la delegada de Promoción, Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, ha subrayado que la exposición, en sus tres sedes, supone "un mayor conocimiento del acervo cultural, para cordobeses y visitantes, al que hasta ahora solo habían tenido acceso hasta ahora los muy doctos".

La exposición, integrada por 55 obras griegas, supone una aproximación al rico patrimonio de las bibliotecas históricas de Córdoba, de forma que el visitante podrá "trazar un panorama más preciso del contacto de la sociedad cordobesa con el mundo griego, para reconocer la notable influencia bizantina en la construcción de la Mezquita-Catedral de Córdoba, y su íntima relación con Constantinopla", según ha explicado el vicario de la Ciudad y director del Secretariado Diocesano de Patrimonio Cultural, Jesús Daniel Alonso.

TRES SEDES

La exposición está dividida en tres sedes, conectadas entre sí, pero cada una de ellas con un discurso propio. Así, en la Catedral de Córdoba se muestran 26 libros griegos, en su mayoría ediciones aldinas, auténticas joyas bibliográficas, unidas al legado del humanista pozoalbense Juan Ginés de Sepúlveda.

En la Biblioteca Diocesana de Córdoba los 24 ejemplares expuestos, que pertenecieron al Colegio de Santa Catalina, dan testimonio del vínculo que se estableció entre los jesuitas y la lengua helénica, de la mano de sus poseedores: el secretario de humanistas Sebastián de León y el canónigo lectoral Gonzalo de Córdoba y Carrillo.

Por último, el IES Séneca exhibe cinco ediciones que pertenecieron al antiguo Colegio de la Asunción, institución ancilar del Colegio de Santa Catalina, donde sobresalen los textos teológicos y escriturísticos. Para el director de este centro educativo, Rafael Molina, participar con la exhibición de los libros que atesora desde hace siglos el IES Séneca "representa un privilegio que le permite ofrecer a la sociedad lo que tiene".