La Catedral de Granada acogerá una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo)

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GRANADA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Granada acogerá el próximo miércoles 4 de noviembre una Eucaristía funeral por las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), que deja al menos 69 fallecidos.

El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, oficiará esta misa que tiene previsto comenzar a las 19,30 horas en la catedral granadina por las víctimas y heridos en el accidente.

La Archidiócesis de Granada ha expresado sus condolencias y dolor por lo sucedido y su "cercanía y oración por las víctimas, heridos y también por sus familiares y allegados, así como el agradecimiento a todas las fuerzas y personas que están ayudando a socorrer a las víctimas".

El número de víctimas mortales es de 69 hasta el momento y en cuanto a los heridos, de los 110 ingresos que hubo el miércoles en los hospitales de Castilla-La Mancha, 60 ya están dados de alta, según los datos aportados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de este jueves.