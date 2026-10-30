El primer presupuesto andaluz de PP-Vox reduce a la mitad una partida de subvenciones a CCOO y UGT: 624.000 euros menos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), junto al vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira (i), al inicio del Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2027 aprobado este viernes por el Consejo de Gobierno de la Junta --el primero del nuevo Gobierno de coalición de PP-A y Vox-- contempla una reducción en un 50 por ciento --en 624.000 euros-- de una partida de subvenciones de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) para "participación en acciones de mejora de relaciones laborales".

Así se desprende de la documentación vinculada al estado de gastos de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónoma asociado al proyecto de Ley del Presupuesto de 2027, consultada por Europa Press, y se enmarca en lo acordado por PP-A y Vox para gobernar en coalición en esta legislatura.

En concreto, en el ámbito de la Consejería de Empleo se contemplan dos líneas de subvenciones nominativas para los citados sindicatos, y una de ellas también para la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Una de ellas es de transferencias corrientes a "familias e instituciones sin fines de lucro" para "participación en acciones de mejora de relaciones laborales" que implica a CCOO-A y UGT-A, y es en la que se aprecia una reducción en un 50 por ciento de la cuantía presupuestada.

Así, mientras que dicha partida de transferencias contemplaba una subvención de 714.800 euros para UGT-A y de 533.250 euros para CCOO-A en el Presupuesto de 2026 --aprobado por el anterior Gobierno del PP-A que contaba con mayoría absoluta--, en el proyecto de cuentas andaluzas para 2027 aprobado este viernes se consigna una cuantía de 357.400 euros para UGT-A y una de 266.625 euros para CCOO-A por el mismo concepto.

De esta manera, mientras que ambas transferencias a UGT-A y CCOO-A sumaban un montante de 1.248.050 euros en 2026, para el próximo año 2027 esa cantidad se reduce a 624.025 euros, que es justo un 50 por ciento menos.

Por otro lado, la otra partida con subvenciones nominativas para CCOO-A y UGT-A incluida en el documento de gastos de la Consejería de Empleo de cara a 2027 es la de "indemnizaciones por participación institucional", y en este caso vincula también a la CEA.

De acuerdo a la documentación consultada, las cuantías asociadas a dicha partida no experimentan cambios entre el Presupuesto de 2026 y el proyecto de 2027, de modo que a CCOO-A se le destinan en ambos ejercicios la misma cuantía de 1.770.761 euros, al igual que a UGT-A, mientras que para la patronal andaluza --la CEA--, se destina por este concepto un montante de 3.541.521 euros tanto en este ejercicio como en el próximo.

EN EL MARCO DEL ACUERDO DE GOBIERNO DE PP-A Y VOX

El acuerdo de gobierno suscrito por PP-A y Vox el pasado mes de julio para la actual legislatura recoge en su punto 145 un compromiso de "reducción de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública".

Concretamente, PP-A y Vox se comprometían a acordar "la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, así como a las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, garantizando que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los andaluces".

El compromiso recogía también la indicación de que esta reducción comenzara a aplicarse "desde el primer presupuesto" aprobado por el Gobierno de coalición, que es el de 2027 que ha recibido este viernes la 'luz verde' del Ejecutivo andaluz.