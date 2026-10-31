Cientos de personas marchan en Bilbao para exigir la libertad de Aratz y Malen, acusados de terrorismo

La organización Aske se manifiesta en Bilbao para pedir la puesta en libertad de Aratz y Malen, en prisión provisional acusados de terrorismo - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se manifiestan este sábado por la tarde en Bilbao convocados por la organización Aske, vinculada a la coordinadora Jardun, para exigir la puesta en libertad de Aratz y Malen, detenidos el 17 de octubre en Irun, acusados de supuesto delito de terrorismo y que ingresaron en prisión provisional por orden del juez de la Audiencia Nacional.

La manifestación ha partido poco antes de las 18.30 horas de la Plaza Elíptica de la capital vizcaína con el lema 'Muntai polizialik ez!' (No al montaje policial) para dirigirse a la Plaza del Arriaga, pasando por una Gran Vía con comercios cerrados y escaparates protegidos ante la alarma social creada por los llamamientos a manifestarse y a saqueos por parte del movimiento 'Blocus'.

Antes de comenzar la manifestación de Aske, en la que se han proferido gritos de 'Malen eta Aratz askatu' (libertad para Malen y Aratz), Izpiñe Bidaurrazaga, miembro de Aske, en declaraciones realizadas en euskera, ha señalado que su pretensión con la movilización es denunciar "el montaje policial" y el intento de "criminalizar" a los encarcelados, a los que quieren mostrar su "apoyo". "Nuestro objetivo hoy no es generar altercados de ningún tipo, sino mostrar nuestra cercanía (a los detenidos) y hacer frente a la campaña mediática", ha asegurado.

Cientos de personas se han sumado a la marcha, en la que además de exigir la libertad de Aratz y Malen, han gritado lemas como 'Borroka da bide bakarra' (La lucha es el único camino) o 'Presoak kalera amnistia osoa' (Los presos a la calle, amnistía general).

En la Gran Vía se podían ver efectivos de antidisturbios de la Ertzaintza para velar por la seguridad, en previsión de posibles algaradas.

INTERCEPTADOS EN UN CONTROL

Antes de ser arrestados, los ahora encarcelados habían sido interceptados el pasado 26 de septiembre por la Ertzaintza en un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), junto a una tercera persona, un irlandés.

Según informó la Policía Vasca, estos estaban siendo investigados en otros países europeos y portaban diverso material como información sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la posible localización de un lugar con armas y explosivos. El pasado día 17 Aratz y Malen se presentaron en la comisaría de Irun, junto con su abogado, y se procedió a su detención por presunto delito de terrorismo.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, tras tomarles declaración, decretó el ingreso en prisión provisional de ambos, a los que considera integrantes de Jardun Koordinadora, organización integrada por disidentes de la izquierda abertzale. El magistrado les atribuyó supuestos delitos de terrorismo.