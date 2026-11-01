Confirmado el fallecimiento de las científicas leonesas Tamara González y Marta Shahbazi en el accidente de Urda

Agentes de la Guardia Civil perimetran el lugar del accidente, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

LEÓN, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las científicas leonesas Tamara González y Marta Shahbazi han fallecido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), tal y como han confirmado los ayuntamientos de sus municipios este fin de semanas.

La confirmación de su fallecimiento llega tras varios días en las que daba por desaparecidas a ambas mujeres, quienes viajaban en el AVE que chocó contra el Iryo. Se dirigían a Huelva para participar en un congreso de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo.

En concreto, el Ayuntamiento de Bembibre ha informado de la muerte de Tamara González, de 31 años y doctora en Biociencias Moleculares que trabajaba en el Instituto de la Biotecnología de Viena.

"Tamara, una joven brillante dedicada a la investigación científica, representaba lo mejor de nuestra tierra: talento, esfuerzo y un futuro lleno de luz que le ha sido arrebatado de forma desgarradora. Estos días de incansable búsqueda y profunda angustia concluyen con el peor de los desenlaces posibles", ha señalado el Consistorio en un comunicado difundido el sábado en sus redes sociales, en el que ha trasladado su pésame y cariño a familiares de la joven.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera ha informado del fallecimiento de Marta Shahbazi, de 41 años. La científica, con raíces en este municipio leonés por parte de su madre, dirigía el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, donde vivía junto a su familia.

Shahbazi, que deja a dos niños de tres y siete años, se dirigía al mencionado congreso en el que, además, iba a recibir un reconocimiento por su trayectoria en la investigación sobre las primera etapas del desarrollo humano.

El Ayuntamiento de Carrizo ha lamentado el fallecimiento de "una mujer extraordinaria, cuyo talento, esfuerzo y legado científico permanecerán en la memoria", y ha expresado sus condolencias a los seres queridos.