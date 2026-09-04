La Catedral de Granada reabre este domingo para la celebración de la eucaristía

Archivo - Interior de la Catedral de Granada. - ARCHIDIÓCESIS DE GRANADA - Archivo

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Granada reabrirá este domingo 6 de septiembre para acoger la celebración de la eucaristía dominical a las 11,00 y a las 12,30 horas, ésta última presidida por el arzobispo José María Gil Tamayo.

Así lo ha dado a conocer la Archidiócesis de Granada, que señala que, salvo las eucaristías dominicales, la Catedral continuará cerrada para el resto de celebraciones litúrgicas, así como para las visitas turísticas, incluida la exposición 'Kerygma, el arte de evangelizar', hasta nuevo aviso.

La institución eclesiástica recuerda que la santa misa de la Catedral de 9 de la mañana, de lunes a sábado, continúan celebrándose en la iglesia parroquial del Sagrario-Catedral, donde las celebraciones litúrgicas fueron trasladadas cuando se cerró temporalmente el templo mayor tras los terremotos ocurridos en agosto y para los trabajos de supervisión e inspección.

De igual modo, las visitas culturales a la Catedral se mantienen suspendidas hasta nuevo aviso, y según la Archidiócesis, se espera que en próximas fechas pueda reabrirse progresivamente.