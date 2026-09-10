La Catedral de Granada reabre desde este viernes para visitas turísticas y actividades culturales

Catedral de Granada. - ARCHIDIÓCESIS DE GRANADA

GRANADA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Granada reabre desde este jueves, 11 de septiembre, para visitas turísticas y actividades culturales, así como para ofrecer de nuevo a quienes lo deseen la oportunidad de visitar la exposición 'Kerygma. El arte de evangelizar'.

Así lo ha comunicado el Cabildo catedralicio que señala, que tras la reapertura parcial del templo mayor el pasado domingo para las eucaristías dominicales, la Catedral de Granada "continúa abriendo espacios tras el cierre el pasado mes de agosto a causa de los terremotos".

Por tanto, desde este viernes 11 de septiembre, la Catedral reabre en su horario habitual para las visitas turísticas, incluida la exposición 'Kerygma. El arte de evangelizar', que se ofrece en el templo con motivo del I centenario de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada. Podrá visitarse la Exposición, salvo la Sala VIII, "Altar itinerante", hasta nuevo aviso.

El horario de visitas turísticas al templo mayor de la capital granadina es de lunes a sábado de 10,00 a 18,15 horas y los domingos de 15,00 a 18,15 horas.

A las visitas culturales se suma también otras actividades extralitúrgicas, como el concierto organizado por la Catedral y el Centro Cultural del Arzobispado, en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, que tendrá lugar este próximo sábado día 12. El concierto es gratuito, forma parte del Ciclo 'Armonías del viento' con ocasión de la restauración del órgano de la Epístola de la Catedral de Granada y estará a cargo de Pablo Márquez, organista titular de la Catedral de Valencia. Tendrá lugar a las 20 horas y será con aforo limitado.

MISAS DIARIAS EN EL SAGRARIO, Y DOMINICALES EN LA CATEDRAL

En lo referente a las celebraciones litúrgicas, la Eucaristía diaria de 9,00 horas continuará celebrándose en la iglesia parroquial del Sagrario Catedral durante este mes de septiembre, donde se encuentra la Sagrada Imagen de la Patrona de Granada y la Archidiócesis, Nuestra Señora de las Angustias, para los cultos en su honor.

Se mantiene, por otra parte, la Eucaristía dominical en la Catedral de 11,00 y 12,30 horas, ésta última presidida por EL arzobispo José María Gil Tamayo.

También se celebrará en el templo catedralicio la eucaristía el lunes día 14 del Voto de la ciudad al Santísimo Cristo de San Agustín, a las 19,00 horas, y posteriormente tendrá lugar la procesión de rogativas; y el martes día 15, a las 12,00 horas, la misa ante la Patrona, previa a la tradicional ofrenda floral en la fachada catedralicia.