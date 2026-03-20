CCOO-A acusa al Gobierno andaluz de "quitar" plazas a la FP pública y de "poner alfombra roja" a las empresas

Nuria López y Marina Vega, de CCOO-A. - CCOO-A

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO Andalucía ha presentado este viernes un informe en el que analiza la situación de la Formación Profesional (FP) en Andalucía y que alerta del "avance de la privatización de estas enseñanzas frente a la escasez de oferta en la red pública". La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha advertido de que "cuando la FP se está abriendo paso como una opción de acceso al empleo para muchos jóvenes, el Gobierno andaluz se lo cierra". "Está eliminando plazas públicas y con ello excluye y expulsa a muchas personas solicitantes de los ciclos formativos más demandados y con más opciones de empleo".

En esta línea, López ha señalado en una nota que el Ejecutivo andaluz "quita plazas públicas para poner alfombra roja a las empresas y que éstas hagan negocio, porque ante la falta de ofertas públicas, las familias tienen que gastarse 4.000 ó 6.000 euros para acceder a los ciclos formativos más demandados". "Y esto lo hacen además teniendo que endeudarse, cuando en los centros públicos con plazas públicas el coste sería cero, además de ser de mayor calidad", ha aseverado la secretaria general.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha explicado a Europa Press que ha incrementado en 48.000 las plazas públicas de FP desde 2019; ha creado 880 ciclos nuevos y ha incrementado en 3.000 profesores la plantilla en estas enseñanzas. Son 3.746 los ciclos que se pueden estudiar en Andalucía, con casi 170.000 plazas públicas de nuevo ingreso. "Jamás en Andalucía hubo tantas oportunidades públicas en la Formación Profesional, que está teniendo un papel clave en que tanto la tasa de abandono escolar como la de Ninis estén en mínimos históricos en Andalucía, que está liderando las tasas de titulación en ciclos superiores en España, junto al País Vasco, y que tiene tasas de titulación por encima de la media española en ciclos medios por primera vez".

"Ocho de cada diez alumnos de FP estudian en Andalucía en la pública y los requisitos para las autorizaciones para los ciclos de FP privados los establece el Gobierno de España, no la Junta de Andalucía", concluyen desde la Administración. Sin embargo, la secretaria general de CCOO Andalucía ha exigido al Gobierno andaluz que "saque plazas públicas suficientes, que haya un aumento de los docentes, que haya unas infraestructuras adecuadas en los ciclos y en los centros educativos públicos, y que se frenen las autorizaciones que privatizan". "El Ejecutivo tiene que dejar de poner palos en la rueda para la empleabilidad porque la FP pública, además de ser una política educativa, es una política que mejora las opciones de empleo, que permite la igualdad de oportunidades y que permite la cohesión territorial y también social de Andalucía", ha subrayado.

En esa misma línea se ha manifestado la secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, quien ha insistido en que "el acceso a la FP está cada vez más condicionado por la capacidad económica de la familia". Vega ha explicado que seis de cada 10 jóvenes la eligen como vía de futuro pero que, en Andalucía, miles de estudiantes se quedan fuera cada año por la falta de plaza públicas". "Esta situación está generando una desigualdad evidente, obligando a muchas familias a recurrir a la oferta privada si quieren que sus hijos e hijas puedan estudiar", ha lamentado.

La dirigente ha señalado que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "está permitiendo que la FP privada avance en lugar de reforzar debidamente la red pública", frente a lo que ha exigido un compromiso firme con una FP pública accesible y de calidad para todos y para todas". Respecto a los datos, Vega ha explicado que en Andalucía el alumnado que se decanta por la FP ha crecido un 40,26% desde 2018, y advierte de que la FP privada se ha disparado un 66,53% frente al 28,9% de la pública, aglutinando ya al 35,84% del alumnado. "El crecimiento es alarmante en la FP a distancia, donde la oferta privada ha crecido un 377,9%. Como resultado directo, más de 30.000 jóvenes se quedan sin plaza pública en cada proceso de adjudicación", ha aseverado.