CCOO acusa a la Junta de "asfixiar" a las universidades públicas para "beneficiar" a las privadas y anuncian protestas

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO-A ha sostenido que la partida presupuestaria asignada en los presupuestos de la Junta para 2025 a las universidades públicas "es exigua y contiene un evidente sesgo ideológico en favor de las universidades privadas pretendiendo asfixiar económicamente a las universidades públicas". Asimismo, han anunciado concentraciones.

Tal y como ha detallado el sindicato en una nota, se manifestaran el 26 de noviembre en las ocho Delegaciones Territoriales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, y una manifestación en Sevilla el 27 de noviembre que terminará en el Palacio de San Telmo.

De este modo, han lamentado el "gravísimo incumplimiento de la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación al no recogerse en los presupuestos del próximo ejercicio, lo que impediría el abono de los compromisos adquiridos en materia de retribuciones para el año que viene".

En ese sentido, el sindicato ha exigido que las Cuentas para 2025 "se recojan los 87,5 millones de euros que faltan según el modelo de financiación acordado por el Gobierno andaluz con las universidades públicas".

Según ha explicado la organización sindical "la media de incremento del presupuesto de la Junta es de un 4,4%, casi el doble de la subida que se recoge para las universidades públicas, de apenas un 2,42%". Por ello, han mantenido que "hay una clara insuficiencia presupuestaria, lo que refleja la apuesta inequívoca del Ejecutivo andaluz por un cambio de modelo público a otro privado y pone en serio peligro la suficiencia financiera del sistema universitario público y, por tanto, su solvencia económica".

Al hilo de esto, la organización sindical ha tachado el "cinismo" de los presupuestos, ya que "sitúa la cota de personal para 2025 muy por debajo de las retribuciones finales previstas para 2024". "Si la cota de 2025 no se incrementa, a las universidades les resultará imposible abonar las retribuciones de su personal", ha advertido el sindicato.

De este modo, ha asegurado que seguirán con "las acciones de protestas y movilización de las plantillas de las universidades públicas mientras no se garantice la aplicación de la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación universitaria; no se actualice la cota de personal; y no se garantice el cumplimiento de los acuerdos firmados".