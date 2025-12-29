CCOO-A aplaude la subida de las pensiones aprobada por el Gobierno que entrará en vigor el 1 de enero de 2026

Archivo - La secretaria de Politicas Sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Sánchez Allende, en rueda de prensa. Imagen de archivo. - CCOO - Archivo

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha aplaudido la subida de las pensiones aprobada por el Gobierno central y ha destacado que un total de 1.713.344 pensiones contributivas se van a beneficiar de la revalorización que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Según ha detallado la organización sindical en una nota, de esta cifra global, 266.003 corresponden al régimen especial de autónomos (RETA), quienes verán actualizadas sus cuantías conforme al Real Decreto-ley 16/2025 aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.

En este sentido, la secretaria de Políticas Sociales de CCOO-A, Inmaculada Sánchez, ha manifestado que "la actual reforma del sistema público de pensiones supone un cambio estructural respecto a etapas anteriores del Gobierno del PP".

Además, ha apuntado que "esta reforma incorpora mecanismos para que las pensiones más bajas alcancen niveles de ingresos suficientes según estándares europeos".

En esta línea, Sánchez ha subrayado que "con el Gobierno del PP las subidas lineales eran del 0,25% como máximo, mientras que con la actual reforma el incremento de la pensión media ha sido de más de 4.000 euros anuales desde 2021".

Por tanto, la dirigente sindical ha asegurado que "este modelo garantiza la suficiencia económica de la clase trabajadora tras su etapa laboral ya que el incremento general del 2,7% afecta a casi 1.557.000 pensionistas en la comunidad autónoma.

Sánchez ha asegurado que "esta medida de actualización del Sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas supone que la pensión media de jubilación en el territorio andaluz se vea incrementada en 518 euros anuales aproximadamente".

No obstante, "las pensiones mínimas experimentarán un aumento superior al 7%, mientras que en los supuestos de cónyuge a cargo y viudedad con cargas familiares el incremento alcanzará el 11,4%".

Así, "la pensión mínima de jubilación para hogares unipersonales de mayores de 65 años se ha fijado en 13.106,80 euros anuales". En los casos en los que exista cónyuge a cargo, "la cuantía mínima se elevará hasta los 17.592,40 euros anuales, lo que representa una subida del 7%".

Igualmente, la organización sindical ha resaltado que 92.792 personas perceptoras de pensiones no contributivas en Andalucía verán elevada su prestación en un 11,4% a partir de enero. Este mismo porcentaje de incremento se aplicará a las 246.598 prestaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) registradas en la Comunidad.

De esta medida se benefician actualmente 766.469 personas en Andalucía, de las cuales más de 300.000 son menores de edad, "reforzando así la protección de los colectivos más vulnerables".

Por otro lado, el sindicato ha avisado de que el 30,5% de los pensionistas andaluces requiere del complemento a mínimos al no alcanzar la pensión mínima establecida. En este grupo, "son las mujeres las que ocupan el mayor porcentaje con diferencia, por lo que estas subidas actúan directamente contra la feminización de la pobreza".

CCOO-A ha ratificado su compromiso con la vigilancia de estas medidas y ha exigido que se sigan fortaleciendo los servicios públicos y el sistema de protección social.

Por último, la organización ha ratificado que mantendrá su acción sindical para asegurar que el empresariado andaluz y las administraciones respeten los derechos de los pensionistas.