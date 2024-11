CCOO asegura que la Junta de Andalucía "está siendo cómplice" de la violencia machista al "quitar medidas efectivas"

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Según el sindicato CCOO-A "miles de personas han salido a las calles de Andalucía contra la violencia hacia las mujeres para secundar las movilizaciones" con el objetivo de "exigir el fin de una lacra que no cesa". La secretaria general del sindicato en Andalucía, Nuria López, ha incidido en que "más que nunca hace falta poner sobre la mesa que la violencia machista es una realidad".

Asimismo, López ha continuado insistiendo en que "hay que inocularnos una vacuna contra ese virus que están metiendo en la sociedad aquellos que la niegan, porque se están dando pasos atrás". Además, como ha recogido el sindicato en una nota, "hay muchos gobiernos --como el andaluz--, que están siendo cómplices, quitando medidas".

Tal y como ha sostenido el sindicato este 25N, con una mujer asesinada en la localidad sevillana de Estepa y una adolescente de 15 años en Orihuela (Alicante), "la realidad se impone un día más frente a quienes niegan la violencia hacia las mujeres", con 42 mujeres asesinadas en España en lo que va de año, diez de ellas en la comunidad.

La secretaria general de CCOO-A ha señalado que "más que nunca hace falta poner sobre la mesa que la violencia machista es una realidad", además ha insistido en que "hay que ponerle remedio y luchar contra esta lacra".

López ha sido "contundente" al afirmar que "hay muchos gobiernos que están siendo cómplices quitando medidas que han servido en otros momentos históricos para sensibilizar y crear conciencia". "Los datos demuestran que las medidas que se estaban llevando a cabo estaban creando conciencia y estaban siendo la mejor vacuna que era la educación en igualdad; pero cuando esas medidas la quitan los gobiernos --como ha hecho el andaluz al recortar en igualdad--, conlleva un retroceso", ha sostenido.

Frente a ello, CCOO ha vuelto a pedirle al Ejecutivo andaluz que "dé un paso adelante y se ponga del lado de la víctima; no con fotos; no con lazos, sino con políticas de verdad; con un presupuesto que no elimine la perspectiva de violencia de género como se ha hecho en los de 2025; y con gestos que no cuestan dinero como el de quitar el teléfono de violencia intrafamiliar para poner el teléfono contra la violencia machista".

López también ha señalado que este 25N "se está reivindicando que las empresas sean sensibles y corresponsables ayudando a que las mujeres víctimas de violencia de género tengan su independencia económica para poder poder dar un paso adelante y tener una vida alejada de sus agresores".

"No es posible que los contratos bonificados hayan sido 129 cuando el número de denuncias supera las 40.000. El dato es claramente irrisorio y hay que dar un paso al frente porque todas sabemos que el perfil de la mujer víctima de violencia de género es una mujer que convive con su agresor, que no tiene trabajo o que el que tiene es de baja remuneración y eso dificulta enormemente que pueda alejarse de él", ha apostillado.

Asimismo, en el ámbito de la empresa, la dirigente ha emplazado al empresariado a "poner en marcha los planes de igualdad y los protocolos de acoso para que las mujeres puedan sentirse arropadas y denunciar libremente que están siendo víctimas de violencia machista".