CCOO avisa de "conflictividad laboral" a partir de septiembre en la Dependencia por el "bloqueo" del convenio colectivo.

SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO-A ha advertido este jueves de que habrá "conflictividad laboral a partir de septiembre en el sector de la Dependencia" para expresar sus quejas ante situaciones como "el bloqueo del convenio colectivo" que sostienen padecen por parte de las empresas que gestionan el servicio externalizado y que "generan un empleo marcado por la parcialidad, la precariedad, altos riesgos laborales y bajos salarios".

El aviso ha sido expuesto en rueda de prensa por la secretaria de Políticas Sociales y Migraciones de CCOO-A, Rosa Berges; el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de la Federación de CCOO del Hábitat de Andalucía, Antonio Pacheco; y el adjunto del Área Acción Sindical Sectores no SAS de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-A, Javier Ordoñez.

Los tres han analizado los servicios del sistema de atención a la dependencia, que dan empleo a más de 60.000 personas, fundamentalmente mujeres, en Andalucía. Berges ha puesto en valor un servicio del que ha dicho que "no solo es un generador de empleo, sino de cohesión territorial, ya que permite a las personas dependientes permanecer mucho más tiempo en sus hogares y en su entorno", según recoge un comunicado del sindicato.

Al respecto, ha criticado que "pese a ser un sistema público y con una financiación mayoritariamente pública, en más de un 90% está externalizado a empresas que mantienen el convenio colectivo bloqueado y generan un empleo marcado por la parcialidad, la precariedad, altos riesgos laborales y bajos salarios".

Precisamente, esa situación es la que ha llevado a CCOO, como han explicado Pacheco y Ordóñez, a plantear un periodo de "grave conflictividad" a partir de septiembre. "Las empresas se niegan a aplicar la sentencia de la Audiencia Nacional que las obliga a subir los salarios en un 6,5%, de manera que el salario medio de estas trabajadoras se sitúa en 13.785 euros, incluso por debajo del SMI", ha explicado Pacheco.

En ese sentido, Ordoñez ha puntualizado que "la Audiencia Nacional ha condenado a las empresas por no querer aplicar la subida salarial". "Especialmente sangrante" es el caso de las trabajadoras de ayuda a domicilio, que según el adjunto del Área Acción Sindical Sectores no SAS de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, "son las que ponen más problemas para llevar a cabo las subidas salariales". "En algunas la subida ha sido de cero euros, por lo que los beneficios que obtienen no repercuten en mejores condiciones para sus trabajadoras", ha indicado.

Por su parte, Pacheco ha calificado de "vergonzoso", que haya ciudades como Mallorca en la que la financiación coste/hora en ayuda a domicilio sea un 73% superior a la de Andalucía. Sobre la financiación del sistema, Berges ha añadido que "echamos de menos una mayor transparencia sobre las transferencias que hace el Gobierno andaluz tanto a las entidades locales como a las empresas por los servicios prestados".

"La Junta de Andalucía debe adaptar lo que paga por los servicios a los que recibe del estado, obligar a las empresas a que cumplan los pliegos de condiciones y el convenio colectivo y llevar a cabo una fiscalización de esas empresas adjudicatarias, ya que gestionan dinero público. Si no cumplen, el Gobierno andaluz tiene que rescindirles las licitaciones, ya que con lo que les paga la Junta, aunque sea poco, tienen margen suficiente para pagar los incrementos salariales", han sostenido.

Respecto a la lista de espera para acceder al sistema, Berges ha denunciado que es superior a 600 días, contradiciendo el plazo máximo de seis meses que establece la Ley. Las causas, según explica la sindicalista están en la falta endémica de personal. "Muchas personas fallecen antes de recibir la prestación", ha denunciado.

En cuanto a las residencias de personas mayores, el sindicato ha advertido, de un lado, sobre la falta de plazas, siendo muchas de ellas privadas; y de otro lado, del riesgo laboral que supone para las trabajadoras, tener que atender a un elevado número de residentes en algunos turnos.

CCOO-A ha reclamado ante la situación que se da en el sector de la dependencia el cumplimiento del convenio colectivo actual y que se siente a negociar el nuevo; que administraciones locales y la autonómica anulen los conciertos con aquellas empresas que lo están incumplimiento; un aumento de la financiación por parte del Gobierno central hasta alcanzar, al menos, el 1,5% del PIB; y abrir espacios de diálogo por parte del Gobierno andaluz para mejorar la calidad de la atención y del empleo de un sector "que se ha demostrado esencial".