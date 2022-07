Sindicatos de Sevilla señalan la "ralentización" de la creación de empleo e insisten en "subir los salarios"

SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Sevilla han destacado este jueves la "ralentización" de la creación de empleo y han insistido en la necesidad de "subir los salarios", al tiempo que han advertido de que hacen falta "políticas más contundentes" para contener la inflación y proteger las rentas salariales, tras conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre de 2022 en la provincia.

Según los datos facilitados, el paro bajó en 1.300 personas entre abril y junio de este año, pero también se redujo en 2.700 el número de personas ocupadas con respecto al trimestre anterior. Esto supone que, en total, Sevilla cuente con 765.700 personas ocupadas y 166.600 en paro, según detallan en sendas notas de prensa.

Con todo, la tasa de paro, que se sitúa en el 17,9%, es la más baja desde 2008, pese a que el descenso de un trimestre a otro haya sido de apenas el 0,06%. Además, en términos interanuales, hay 23.100 sevillanos y sevillanas más trabajando y 34.700 menos en paro.

En este sentido, la secretaria de Organización de CCOO de Sevilla, Pepa Cuaresma, ha afirmado que son "innegables los efectos positivos" de la reforma laboral desde su aprobación, pero los datos de esta EPA, "en un trimestre históricamente bueno para Sevilla por coincidir con las fiestas de primavera, los recibimos con cautela, porque han supuesto un freno a la creación de empleo que habíamos observado en los últimos meses".

"Por eso no podemos bajar la guardia", ha apuntado Cuaresma, "especialmente en un contexto de inflación desbocada como el que vivimos, y que mantiene ahogadas a muchas familias sevillanas que, desgraciadamente, siguen teniendo problemas para llegar a fin de mes".

En opinión de CCOO, "las subidas salariales no pueden demorarse más. Las personas trabajadoras no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo mientras la vida se encarece cada día por una crisis que ellas no han generado. Por eso, advertimos de nuevo a los empresarios de esta provincia que no vamos a parar hasta que los trabajadores puedan afrontar gastos básicos y pagar sus facturas".

Desde UGT entienden que la reforma laboral está haciendo posible un mercado laboral "más estable", aunque "queda mucho camino por recorrer en la senda de acabar con la precariedad y estacionalidad que durante años ha sido la característica principal del mercado laboral sevillano".

Para UGT Sevilla, según su secretario general, Juan Bautista Ginés, "es el momento de seguir avanzando en la mejora de derechos de la clase trabajadora, pues no solo sigue habiendo algunas cuestiones que quedan pendientes por negociar, sino que la actual crisis inflacionista que sufrimos, requiere de actuaciones urgentes que aseguren la calidad de vida de las personas trabajadoras, con una inflación por encima del 10%, incrementar las rentas salariales es una cuestión vital principalmente para sostener la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras".

"Si la raíz de la inflación no son los salarios, no hay razón para que éstos sólo hayan subido sólo un 2,4% de media hasta junio, un incremento muy corto y que ya está teniendo graves repercusiones en el poder adquisitivo de las familias", ha añadido Ginés.

Asimismo, desde UGT advierten de la necesidad de poner en marcha políticas "más contundentes para contener la inflación y proteger las rentas salariales", ha concluido el dirigente sindical.