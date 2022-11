CCOO avisa a Moreno: "Si sigue la estela de las políticas madrileñas de desmantelar lo público, nos tendrá enfrente"

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha asegurado este miércoles que si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "sigue la estela de las políticas madrileñas de desmantelar lo público" tendrá "enfrente" al sindicato, al tiempo que ha subrayado que el Diálogo Social "no es una tertulia" y que esperan que de él se desprenda "cogobernanza para ajustar las políticas andaluzas a la realidad" de los trabajadores.

López se ha expresado así en el encuentro "Café con..." organizado por el eldiario.es en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide, donde ha tachado de "preocupante" la situación de los servicios públicos y ha abordado el estado del Diálogo Social con el Gobierno andaluz, los presupuestos para 2023 o el "dramático" impacto de la inflación en las familias y sectores productivos han sido algunos de los temas de actualidad política y económica.

"Los servicios públicos están bajo mínimos y enormemente tensionados", ha alertado López, que ha afirmado que "es engañoso" cuando el Gobierno andaluz asegura que los presupuestos para 2023 son "los más sociales". "Algo no encaja cuando, pese a que el Gobierno andaluz asegura que los presupuestos son expansivos, no se refuerza la atención primaria y hospitalaria, hay 12.000 sanitarios pendientes de renovar contrato, cuando faltan más de 30.000 docentes para cubrir las necesidades actuales y cumplir con el proceso de estabilización en el sistema educativo público, cuando la atención a la dependencia no cumple los mínimos y no está llegando a quienes lo necesitan", ha apuntado en la cita, según recoge un comunicado del sindicato.

A su juicio, el Gobierno andaluz ha dejado "muy poco margen" para la acción y la propuesta de las fuerzas sindicales en los presupuestos para 2023. No obstante, ha señalado que "por medio de las enmiendas, aún hay margen para hacer virar las políticas hacia algo verdaderamente social y que atienda a las realidades de las familias trabajadoras".

Entre las medidas que el sindicato ha propuesto se encuentra un bono para que las familias trabajadoras puedan hacer frente a la cesta de la compra, al pago de suministros, medidas también frente a la subida de los precios de los combustibles o del transporte, así como al pago de hipotecas y alquiler, todas ellas expuestas en la reunión del Diálogo Social celebrada esta misma semana y en la que también han participado UGT-A y la CEA.

"Tenemos la sensación de que el Gobierno andaluz, porque se plasma en los presupuestos, ha hecho un análisis erróneo de la realidad de partida. Por eso las políticas que plantea no son adecuadas: dibujan una Andalucía ideal que no existe. Hablan de la locomotora de España, se permiten compararla con Baviera, pero no hay nada más irreal. Tenemos paro, precariedad, desigualdad social, falta de recursos en los servicios públicos. Y nada de eso se arregla dando regalos fiscales a las grandes fortunas", ha criticado López.

Por eso, ha concluido que "el Gobierno andaluz no gobierna para la mayoría social cuando se reúne solo con los CEO de las grandes empresas y no con los trabajadores y trabajadoras de esas empresas". "Para eso está el Diálogo Social", ha advertido. En este sentido, ha apuntado que desde CCOO-A "nos reunimos con el Gobierno andaluz, pero siempre insistimos en que el Diálogo Social no es una tertulia. Es un mecanismo de cogobernanza para ajustar las políticas andaluzas a la realidad de los trabajadores y de la mayoría social. Y no coincidimos en las soluciones".

"El Gobierno andaluz apuesta por las privatizaciones y los recortes en lo público, en sanidad, en educación, en políticas activas de empleo, en políticas de igualdad y contra la violencia machista, en dar regalos fiscales. Si la estela que aspira a seguir Moreno es la de las políticas madrileñas, tendrá a CCOO enfrente", ha subrayado.

En un contexto de concentración de elecciones sindicales, la líder de CCOO-A ha afirmado que "para CCOO, las elecciones sindicales no son un fin en sí mismo, sino que son el instrumento para tener representatividad ante gobiernos y empresas y poder conseguir mejoras laborales y derechos sociales". "CCOO ha estado al lado de las personas trabajadoras en la pandemia, hemos dado la cara. Los trabajadores y trabajadores han visto eso y se va a traducir en las elecciones sindicales", ha dicho López.

Asimismo, ha hecho referencia al proceso de elecciones sindicales más inmediato en la agenda, que son las de Enseñanza y ha afirmado que la defensa del personal docente es la clave para mejorar la educación. "El exceso de burocracia al que está sometido el personal docente los deja en una situación de frustración tremenda porque sienten que no llegan. El profesorado está para enseñar, no para rellenar papeles", ha considerado.

Por otra parte, ha reivindicado una bajada de las ratios en las aulas, un aumento de plantillas "urgente" y más dotación económica en la enseñanza pública al igual que en las universidades públicas.