CCOO se concentra junto al AMPA del CEIP Juan Paquau de Úbeda (Jaén) para pedir recuperar su segunda línea

JAÉN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Delegados sindicales de CCOO se han concentrado frente a la Delegación de Desarrollo Educativo, en Jaén capital, para apoyar las reivindicaciones del AMPA del CEIP Juan Pasquau, de Úbeda (Jaén), de cara a recuperar la segunda línea que perdió hace tres años y que confiaban en recuperar en el próximo mes de septiembre a la vista de las solicitudes de inscripción registradas para el próximo curso escolar.

Desde CCOO han calificado de "incomprensible ejercicio de arbitrariedad por parte de la Administración educativa" que la Junta de Andalucía esté dispuesta a mantener una sola línea, "denegando la matriculación a un tercio de los solicitantes y forzando su dispersión por otros colegios del municipio"

En palabras del secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Jaén, Javier Luque, la postura de la Administración sólo se explica por su "política sistemática de supresión de unidades escolares", como evidenciarían los datos para la provincia de

Jaén para los cursos 20-21 y 21-22, con "un saldo final negativo de 21 unidades perdidas sólo en la etapa de Educación Infantil".

En este sentido, Luque ha manifestado que "el hecho de que no cumplan siquiera con su propio criterio, no sólo reafirma la falta de

compromiso del Gobierno de Moreno Bonilla con la educación pública en general, y con la bajada de ratios en particular, sino que tampoco es respetuoso con la libertad de elección de las familias".

Desde el sindicato consideran asimismo que, de mantenerse la decisión de no devolver la segunda línea al CEIP Juan Pasquau, se

estaría trasladando "una idea desalentadora a todo el profesorado de la provincia". "Se está enviando el mensaje de que da igual cuán implicado esté el claustro con su alumnado, y que no importa que en el centro se desarrollen todo tipo de actividades, planes, programas..." porque "si la Junta quiere recortar, lo va a hacer de todas formas".