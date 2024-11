CCOO convoca concentraciones este martes para reclamar a la Junta que "cumpla" sus acuerdos con universidades andaluzas

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha convocado para este martes, 26 de noviembre, a las 10,30 horas, una concentración de protesta ante las delegaciones territoriales de la Consejería de Universidad "para exigir que la Junta de Andalucía cumpla con los acuerdos firmados y recogidos en el modelo de financiación" de universidades, en relación a los "complementos autonómicos" del personal docente investigador (PDI) y la 'carrera horizontal' del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas), así como en relación al "pago de los trienios en aplicación de la Ley de la Función Pública de Andalucía, al igual que para el personal de la Junta que lo recibe desde el 1 de enero de 2024".

Así lo ha anunciado CCOO en un comunicado en el que ha denunciado que "la Junta sigue sin cumplir los acuerdos firmados que garantizan el pago de los salarios y el mantenimiento del empleo para 2024-2025 y siguientes años".

Además, desde el sindicato han criticado que "la Consejería de Universidades no ha contemplado en el próximo presupuesto, ni transferido a las universidades públicas, la financiación necesaria para el cumplimiento del acuerdo del 25 de junio sobre complementos autonómicos del PDI y 'carrera horizontal' del Ptgas, así como el pago de los trienios del Ptgas Funcionario y del PDI Funcionario y Laboral".

Desde Comisiones Obreras sostienen que, "con los recortes e incumplimientos de los acuerdos firmados", la Junta "pone en grave riesgo el mantenimiento del empleo en todas las universidades públicas".

Además, el sindicato ha explicado que este próximo miércoles, 27 de noviembre, a las 12,00 horas en Sevilla, se ha convocado una manifestación desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla al Palacio de San Telmo exigiendo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "cumpla con lo firmado, tanto en la financiación como en la aplicación de los acuerdos salariales".

Así las cosas, desde el sindicato avisan de que, "mientras que no se garantice la aplicación de la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación que garantiza la cobertura del capítulo I de personal, no se garantice la actualización de la cota de personal que permita legalmente los pagos, y no se garantice el cumplimiento de los acuerdos firmados con su directa repercusión en el empleo", llevará a cabo estas "acciones de protestas y movilización de las plantillas de las universidades públicas" esta semana, y "un paro de dos horas de todas las universidades el próximo miércoles 4 de diciembre".