CCOO critica la gestión del Patronato de la Alhambra de Granada en materia de personal y pide medidas contra el calor

GRANADA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha denunciado este martes la "nefasta" gestión que a su parecer lleva adelante el Patronato de la Alhambra y Generalife en materia de personal, sin que "aún no se sepa nada de los más de cien nuevos puestos de trabajo acordados con la dirección" de este organismo, así como que "no se tomen medidas preventivas para paliar las altas temperaturas".

"Hace un año que se firmó el acuerdo de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que suponía la creación de más de cien nuevas plazas, tan necesarias en un monumento que alcanza un lleno absoluto casi todos los días del año", ha explicado Eduardo Rodríguez, delegado sindical de CCOO en el Patronato de la Alhambra, en una nota de prensa.

Eduardo Rodríguez ha lamentado que, según ha proseguido el sindicato, "desde la firma del acuerdo no se ha creado ni un solo puesto de trabajo y nada se sabe de si el patronato cumplirá o no lo acordado". A ello ha sumado "la incertidumbre en la que se encuentra el 30 por ciento de la plantilla, que ostenta la condición de indefinido", para el que no se "aclara su futuro laboral" y se "deja toda la problemática a una solución de ámbito judicial, sea en Europa o en España".

Rodríguez ha criticado en este contexto que el personal de la Alhambra está siendo sometido a un continuo "desmembramiento de sus derechos laborales", en la idea de que, "con exprimir los recursos propios, no son necesarias otras soluciones".

Por otro lado, CCOO ha criticado la situación que sufren los empleados desde hace más de doce meses por las altas temperaturas a las que están sometidas en el ejercicio de sus funciones diarias. "Ha pasado un año y no se ha puesto ni un tornillo para mejorar estas condiciones de trabajo, cuando ya estamos en verano y se esperan las olas de calor más severas de todo el año".