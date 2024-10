CCOO exige la equiparación salarial entre el personal de Epremasa y el de sus subcontratas

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba se ha concentrado este lunes a las puertas de la Diputación de Córdoba para "exigir la equiparación salarial del personal de las empresas subcontratadas para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) en la provincia con el personal de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) que realiza su mismo trabajo".

Así lo ha indicado el sindicato en una nota en la que ha detallado que el delegado de CCOO en el complejo medioambiental de Montalbán, José Gálvez, ha explicado durante la concentración que "pedimos una equiparación con los compañeros de Epremasa", pues "estamos realizando el mismo trabajo y creemos que tenemos derecho a tener las mismas condiciones de sueldo, de descansos y de conciliación y no ser trabajadores de segunda".

Gálvez ha afirmado que "en los pliegos de condiciones es donde se puede reflejar esas condiciones para que las empresas adjudicatarias sepan que se tienen que atener a las mismas condiciones de Epremasa". "Aunque en años anteriores se dieron pasos para una equiparación, que no ha llegado a ser total, ahora parece que no tienen intención de llegar a esa equiparación y nosotros creemos que, a igual trabajo, igual salario e iguales condiciones", ha remarcado.

El responsable de CCOO ha comentado que "llevamos más de nueve meses negociando e incluso los representantes de la Diputación nos han dicho que las peticiones que estamos haciendo son bastante razonables", pero, sin embargo, "no vemos avance y no se concreta nada y los pliegos deben estar a punto de salir y no tenemos confirmación de que se vaya a incluir la equiparación en ellos", ha lamentado.

Actualmente, ha detallado, en las subcontratas de Epremasa pueden trabajar "alrededor de 400 personas, entre recogida de RSU, selectiva, papel, cartón, vidrio y la planta de tratamiento de Montalbán". Son rabajadores que, "aunque hacen el mismo trabajo que sus compañeros y compañeras de Epremasa, cobran menos y tienen peores condiciones laborales, algo intolerable y a lo que queremos que la Diputación ponga fin", ha apostillado.