CCOO-A insta a la Junta a la implantación de la carrera profesional en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Imagen de archivo de la sede de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), ha instado a la Consejería de Sostenibilidad y Medioambiente de la Junta de Andalucía a implantar la carrera profesional para el personal de la entidad que es medio propio dependiente de dicha Consejería. "No entendemos la dilación en los tiempos y la inexistencia de avances en la tramitación del expediente de Amaya, pasados más de diez meses desde la ratificación del acuerdo de Mesa General por el Consejo de Gobierno", han argumentado desde el sindicato.

CCOO-A ha informado en una nota que la Junta de Andalucía acordó con los tres sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) el 26 de noviembre de 2025 la implantación por la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía. "Si no tenemos una respuesta en un corto espacio de tiempo, emprenderemos acciones para lograr el acuerdo", ha trasladado.

Un acuerdo, que incluía, entre otras medidas, la implantación de un complemento de carrera profesional para promover la carrera horizontal del personal del sector público instrumental, entre el que se encuentra la plantilla de Amaya.

Al hilo, la organización sindical ha señalado que la aplicación de este acuerdo "ya es una realidad en el personal de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA)".

No obstante, la sección sindical de CCOO ha recordado el compromiso de la administración andaluza, transmitido al propio sindicato, de aplicar en Amaya unos términos similares a los acordados en dicha agencia. "No entendemos la dilación en los tiempos y la inexistencia de avances en la tramitación del expediente de Amaya, pasados más de diez meses desde la ratificación del acuerdo de Mesa General por el Consejo de Gobierno", han advertido desde CCOO.

Por ello, el sindicato ha exigido que se traslade al órgano de negociación correspondiente una propuesta concreta que pueda ser discutida y permita trabajar sobre un documento en términos similares en lo sustancial a lo aprobado en EMA.

Por otra parte, la sección sindical ha subrayado que los tiempos apremian y que la paciencia tanto de la plantilla como de la propia representación sindical "están llegando a su límite".

Ante esta situación, CCOO ha exigido a la consejería de Sostenibilidad y Medioambiente plantear un calendario y aportar un documento con una propuesta que permita acelerar los trámites para alcanzar un acuerdo satisfactorio antes de la finalización de 2026. "Existen fondos adicionales para ello, tal y como se recoge en el acuerdo del 26 de noviembre de 2025", ha concluido.