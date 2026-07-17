CCOO e ISA advierten de "medidas de presión" si no se implanta "ya" el segundo día de teletrabajo en la Administración

CCOO e ISA han presentado al secretario general para la Administración Pública, Arturo Domínguez, alrededor de 4.000 firmas para reclamar la "implantación ya" del segundo día de teletrabajo en la Administración autonómica. - CCOO-A

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO e ISA han presentado al secretario general para la Administración Pública, Arturo Domínguez, alrededor de 4.000 firmas para reclamar la "implantación ya" del segundo día de teletrabajo en la Administración autonómica, "además de otras mejoras pendientes", y la "agilización" en la entrada en vigor del Decreto que desarrollará la Ley de Función Pública en materia de Teletrabajo, pendiente de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) desde julio de 2024. Los sindicatos anuncian que, si no se producen avances concretos en las reivindicaciones clave, seguirán adelante con las "medidas de presión".

Estas firmas, recogidas en pocos días, y con el periodo vacacional en marcha, reflejan "claramente" el malestar del personal con la forma de actuar de la Administración, han señalado ambos sindicatos en una nota. "Dos años después, seguimos esperando el Decreto, y mientras tanto continúa en vigor la regulación provisional que se puso en marcha durante la pandemia, que supone poder optar por esta modalidad un día en semana y con muchas restricciones, exclusiones y posibilidades de concesión o denegación arbitraria", apuntan.

ISA y CCOO han recordado que el secretario general de Función Pública ha publicado recientemente una circular en la que se pretende "dar homogeneidad" a la aplicación de ese marco legal de pandemia, "aunque incluye algunas cuestiones positivas, no incluye la principal medida que es la ampliación a dos días semanales ni garantiza el acceso al teletrabajo a sectores que actualmente están excluidos injustificadamente del acceso a esta modalidad; es más, la mayoría de las exclusiones se ratifican, y otras queda en el aire si se revertirán o no".

La homogeneización ha resultado ser de "tal ambigüedad" que quienes ahora no pueden teletrabajar siguen desconociendo si sus puestos cumplen los requisitos para poder hacerlo. Esas "insuficiencias" han hecho que sigan adelante con su reivindicación. Ambos sindicatos señalan que "casualmente, tanto los anuncios en prensa que ha hecho Función Pública como la publicación de esta circular coinciden en el tiempo con la puesta en marcha y éxito de esta recogida de firmas y otras medidas de presión por parte de CCOO e ISA".

Para ambos sindicatos, una cuestión "clave" es la modificación del borrador de Decreto, en cuanto a la entrada en vigor del mismo. "El borrador de la norma incluye una disposición que retrasa seis meses más su entrada en vigor. Esto podría haber tenido sentido si el decreto se hubiese publicado en 2024, a día de hoy es realmente un insulto al personal el que la Administración requiera ese plazo extra para "prepararse" para la aplicación del teletrabajo. ¿Qué lleva haciendo estos años si no es prepararse?".