CCOO-Jaén lamenta "la muerte previsible y evitable" de un trabajador tras caer de un tejado en una nave de Úbeda

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Jaén ha lamentado "la muerte previsible y evitable" de un trabajador ocurrida el pasado lunes después de que se precipitara desde un tejado en una nave del polígono industrial Los Cerros, de Úbeda.

En un comunicado, se ha mostrado profundamente apenado por "el triste desenlace" y se ha unido "al dolor de las personas que han sufrido su pérdida". Además, ha señalado "la obligatoriedad de los empresarios de garantizar la seguridad de las personas trabajadoras en el desempeño de sus funciones" y ha exigido el compromiso de la administración pública en esta materia.

"Una vez más, hablamos de una muerte previsible y evitable: trabajar en altura es una de las tareas con mayor riesgo que requiere medidas de seguridad específicas y formación adecuada a los trabajadores", ha afirmado este miércoles el sindicato, desde el que se ha añadido que "son ya diez los fallecidos" en la provincia en lo que va de año.

CCOO-Jaén ha subrayado que no se puede permitir que "la precariedad sea la base ni de los trabajos, ni de la aplicación de la Ley de Prevención de riesgos laborales". Por ello, ha reclamado "más compromiso empresarial y una cultura preventiva que sitúe la seguridad y la salud de las personas trabajadoras por encima de cualquier otro interés".

"No podemos normalizar este chorreo constante de muertes en el tajo y exigimos una investigación exhaustiva por parte de la autoridad laboral donde se depuren las responsabilidades necesarias, porque la prevención no puede ser una mera formalidad ni un trámite administrativo sino una prioridad real, también para las administraciones que tienen que ser garantes de que la ley se cumpla", ha afirmado.

Finalmente, el sindicato ha anunciado que, "como recuerdo a la víctima y debido al número de muertes" de trabajadores en la provincia, se llevará a cabo una concentración el próximo viernes a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén.