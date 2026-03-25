CCOO lamenta el accidente de un trabajador en Córdoba durante las maniobras de "un camión grúa no autorizado"

Gruistas en huelga concentrados junto a las obras de varios edificios en Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, lamentado este miércoles que un trabajador de la construcción ha resultado "herido en una mano cuando se realizaban maniobras para la descarga de una cuba de escombros con un camión grúa no autorizado para este tipo de acciones", lo que ha ocurrido en el marco de la huelga indefinida que, desde hace 21 días, secundan los operadores de grúas-torre de Córdoba en demanda de una mejora salarial.

A este respecto y a través de un comunicado, el sindicalista ha explicado que "CCOO ha venido denunciando desde el inicio de la huelga de los operadores de grúas-torre el esquirolaje que se venía produciendo en algunas empresas, que estaban utilizando medios inapropiados para realizar tareas propias de las grúas-torre".

Por ello, en el sindicato se han preguntado "quién se va a hacer responsable de este accidente, que no está contemplando en el Plan de Riesgos de la obra, porque un camión grúa no puede mover una cuba de escombros desde altura".

Este accidente ha ocurrido justo cuando la patronal de la construcción de Córdoba, Construcor, "ha rechazado la propuesta que la parte social le presentó la semana pasada para tratar de dar solución al conflicto laboral, que llevado a los gruistas a una huelga que dura ya 21 días".

En concreto, la propuesta sindical pasa por "incluir 45 euros por día efectivo de trabajo en el salario bruto provisionalmente hasta que se cierre un acuerdo definitivo sobre la mejora retributiva". Además, "dentro del grupo profesional de oficiales de primera, se sugiere establecer una diferenciación retributiva específica para el colectivo de gruistas, sin alterar la clasificación profesional prevista en el Convenio General".

Esta diferenciación, según han señalado desde el sindicato, "tendrá como finalidad adecuar el salario base y la estructura retributiva a las funciones y responsabilidades propias del puesto, permitiendo integrar de forma estable parte de la cuantía definitiva que se acuerde".

Sin embargo, "la patronal Construcor sigue anclada en su posicionamiento y rechaza cualquier modificación insistiendo en que no se puede hacer y que es una cuestión que debe ser negociada a nivel estatal, mientras que los sindicatos insisten en que es posible, como ya se ha hecho en otras provincias".