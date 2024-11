CCOO no acudirá a la negociación del convenio colectivo por "no abordar" la homologación salarial en Andalucía Emprende

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha confirmado este miércoles que no asistirá a la reunión de la comisión negociadora del convenio colectivo convocada para este jueves y ha hecho un llamamiento a la plantilla para que participe el próximo sábado en Granada en una concentración enmacarda en las acciones reivindicativas por un convenio "justo" y "condiciones dignas" para los trabajadores.

En una nota, la central sindical ha explicado que la decisión de no participar responde a que, "una vez más, el orden del día no aborda cuestiones clave relacionadas con la negociación del convenio colectivo, "que es el verdadero objetivo de esta comisión". En este punto, ha criticado, además, que la Consejería no ha presentado aún una propuesta concreta sobre la homologación salarial, "a pesar de haber asumido compromisos para buscar vías de incremento salarial similares a las aplicadas en otras entidades públicas de la Junta de Andalucía, dentro de las limitaciones de la Ley de Presupuestos".

"Esta situación deja en evidencia una ausencia de compromiso real por parte del Gobierno andaluz hacia el proceso de negociación y hacia la mejora de las condiciones laborales del personal de Andalucía Emprende. Desde CCOO, no vamos a permitir que esta comisión se siga utilizando como excusa para justificar el deber de negociación que, en la práctica, no se está llevando a cabo", ha declarado la representación sindical.