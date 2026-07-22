CCOO-A pide blindar el empleo estable en el nuevo reglamento de emprendimiento

Trabajadores restaurando un banco en un parque. Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha pedido blindar el empleo estable en el nuevo reglamento de emprendimiento y que se vinculen los incentivos de recursos púbicos a modelos empresariales que sean "justos" y "redistributivos". El sindicato, que ha conseguido que sus propuestas sean recogidas en el dictamen del CES-A sobre la norma, ha pedido que las entidades acreditadas apliquen de manera efectiva y obligatoria la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), planes de igualdad y sistemas estrictos de prevención de riesgos.

Según ha informado CCOO-A en una nota, el sindicato ha rechazado que la red pública de apoyo al emprendimiento se vea desplazada en favor de operadores privados, y ha defendido el carácter "universal, gratuito y transparente" de estos servicios. "Debemos evitar que el nuevo Sistema Andaluz para Emprender se reduzca a una plataforma de intermediación administrativa sin continuidad real", ha afirmado.

Para ello, han pedido "garantías que primen la supervivencia de los proyectos, la calidad del trabajo creado más allá de los primeros cuatro años y la generación de empleo estable frente a lógicas meramente cuantitativas de creación de empresas". Por otro lado, CCOO ha defendido la equiparación de los centros educativos y las universidades públicas con los agentes privados en la clasificación del sistema.

Asimismo, ha reclamado eliminar el lenguaje sexista en el articulado y ha pedido una gobernanza "plural, equilibrada y paritaria" que evite la sobrerrepresentación de los intereses privados y empresariales.

Además, el sindicato ha instado al Gobierno andaluz a incorporar las observaciones y propuestas del dictamen del CES en la redacción definitiva del decreto, al tiempo que ha exigido que se respete la gobernanza compartida con los agentes sociales y económicos y los mecanismos de evaluación pública del impacto del sistema, priorizando el acompañamiento a las iniciativas que generen empleo estable e innovación útil del tejido productivo andaluz.

Por último, CCOO ha señalado que otra de sus propuestas ha sido la inclusión de cláusulas de condicionalidad para limitar las retribuciones variables y extraordinarias del personal directivo en las entidades beneficiarias de fondos públicos, "si bien esta no ha sido recogida en el dictamen", ha finalizado.