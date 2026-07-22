La Junta culmina las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera de acceso a Villablanca (Huelva)

Nueva glorita de acceso a Villablanca. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VILLABLANCA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez, y del jefe de servicio de Carreteras, Ismael Rodríguez, ha supervisado la finalización de las obras ejecutadas en el punto kilométrico 8,2 de la A-499 en la travesía de acceso al municipio de Villablanca en las que la Junta de Andalucía ha invertido 484.575 euros para la construcción de una nueva glorieta.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado ha señalado durante la visita, en la que también ha estado presente el alcalde de Villablanca, José Manuel Zamora, que esta actuación es "un buen ejemplo del compromiso del Gobierno andaluz con la seguridad vial, con la remodelación de un cruce para que sea más seguro y accesible para los conductores"

El delegado territorial ha señalado que "el actual diseño resuelve las maniobras de giro a derecha e izquierda de todos los ramales". "Este punto, que coincide con la travesía del núcleo urbano de Villablanca, concretamente en su salida dirección a San Silvestre de Guzmán, era una intersección con un diseño poco ordenado, lo que la convertía en un tramo poco confortable e inseguro para los usuarios".

Las actuaciones, que están cofinanciadas con fondos europeos del programa operativo Feder en Andalucía 2021-2027, han contado con un plazo de ejecución de nueve meses.

La nueva glorieta, con una calzada anular de 32 metros de diámetro, cuenta con un único carril más una isleta central, que comunica cuatro ramales, dos correspondientes a la carretera autonómica, ramales norte y sur, y uno a cada margen de la carretera, el Oeste para el acceso a la urbanización, y el Este como acceso al casco urbano y dirección Lepe a través de la carretera HU-400. En este último ramal, se ha creado una intersección de acceso a un camino rural.

Además, las obras han contemplado la implantación de una nueva obra de drenaje para salvar el cauce del arroyo La Taboa por parte del vial del camino rural. Dado el carácter urbano de la zona de actuación, se ha tratado en este proyecto de reforzar la iluminación de la glorieta hasta alcanzar los niveles exigidos para el desarrollo de las tareas que tienen lugar en la vía pública, dentro de los mínimos de seguridad y comodidad a través de luminarias LED dispuestas en el exterior, uniformemente distribuidas sobre columnas de nueve metros de altura.

La carretera A-499 pertenece a la Red Autonómica de Carreteras de la Junta de Andalucía, y está catalogada dentro de la Red Intercomarcal. Recorre el itinerario entre Ayamonte y Puebla de Guzmán, con una longitud total de 46,94 kilómetros.