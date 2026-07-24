CCOO pide garantizar la seguridad ante el "retraso de las obras" de la fachada del Hospital Provincial de Córdoba

Obras de la fachada del Hospital Provincial. - CCOO

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha alertado de la "grave situación" que presenta el Hospital Provincial de Córdoba como "consecuencia del retraso injustificado en las obras de reparación de su fachada" y de la "falta de actuación" de la Administración sanitaria, a quien ha pedido medidas para "garantizar unas instalaciones seguras, dignas y adecuadas tanto para las personas trabajadoras como para las personas usuarias del sistema sanitario público".

En este sentido y en una nota, CCOO ha señalado que ha trasladado "formalmente esta denuncia a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía tras comprobar el importante deterioro que presenta la fachada del edificio", donde "el desprendimiento de elementos estructurales ha obligado a clausurar el acceso a las terrazas de numerosas habitaciones por razones de seguridad".

El sindicato ha lamentado que es "más grave si cabe el hecho de que se han colocado cintas de advertencia para evitar el paso y carteles informativos en los que puede leerse 'Por su seguridad esta puerta debe permanecer cerrada mientras duren las obras de intervención'", letreros que "pueden dar a entender que no se pueden usar las puertas de salida de emergencia en las plantas afectadas por las obras, una circunstancia que genera una evidente preocupación por las posibles consecuencias que pudiera tener ante cualquier situación de evacuación o emergencia".

El secretario general del Sindicato de Sanidad de CCOO de Córdoba, José Damas, ha afirmado que es "absolutamente inaceptable" que un hospital público de referencia "mantenga durante meses una situación de deterioro de estas características mientras las obras permanecen paralizadas sin que se exijan responsabilidades a la empresa adjudicataria", pues no solo son "unas obras retrasadas", sino que afecta a "la seguridad de pacientes, familiares y profesionales".